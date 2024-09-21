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Чемпионат Англии
Вест Хэм
21.09.2024 14:30 – FT 0 : 3
Челси
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Англия
21 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:52
1547
8

Суперигра форварда. Челси без Мудрика разгромил соперника в АПЛ

У Джексона два гола и ассист

21 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:52
1547
8
Суперигра форварда. Челси без Мудрика разгромил соперника в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси в матче чемпионата Англии на выезде разобрался с Вест Хэмом со счетом 3:0, а классную игру провел форвард Синих Николас Джексон.

В первом тайме игрок реализовал два выхода один на один после провалов обороны соперника, а на старте второго тайма Джексон оформил результативную передачу на Коула Палмера.

Михаил Мудрик провел матч в запасе.

Челси набирает 10 очков и до матчей конкурентов поднимается в группу лидеров.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Вест Хэм – Челси 0:3
Голы: Джексон, 4, 18, Палмер, 47

Вест Хэм: Ареоля, Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон (Крессвелл, 73), Альварес (Солер, 54), Родригес (Соучек, 38), Кудус, Пакета (Ирвинг, 73), Саммервилль (Антонио, 54), Боуэн

Челси: Санчес, Фофана (Дисаси, 57), Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес (Дьюсбери-Холл, 84), Мадуэке, Палмер (Феликс, 64), Санчо (Нету, 57), Джексон (Нкунку, 64)

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Челси Вест Хэм Михаил Мудрик Английская Премьер-лига Николас Джексон Вест Хэм - Челси чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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GloryUkraine
Схоже, що Мудрик в Челсі своє вже відіграв. 
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+8
ТвояМамка
Без мурчика есть результат, значит так и будет до зимы семки на лавке жрать
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+4
ALM
У Челсі на позиції Міши є Джексон і Фелікс. Вибір тренера самі розумієте яким буде. Тому Міші треба взимку кудись йти. Якщо, звісно, потрібна ігрова практика.
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+3
Boodya
Мудрик може відкривати свою торгову марку горішків або насіння і рекламувати їх на матчах, або могли б на нього щось одягнути, хай би спонсорів рекламував
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+2
Test
Щось із заголовком не те, по традиції  має бути " Челсі Мудрика, розгромило Вест хем"...
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Стільки часу прогавили з цим Мудриком.Вже б чемпіонами стали 
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+1
Harun Bakircioğlu
Художественный фильм Копы в глубоком запасе
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0
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