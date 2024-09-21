Суперигра форварда. Челси без Мудрика разгромил соперника в АПЛ

Челси в матче чемпионата Англии на выезде разобрался с Вест Хэмом со счетом 3:0, а классную игру провел форвард Синих Николас Джексон.

В первом тайме игрок реализовал два выхода один на один после провалов обороны соперника, а на старте второго тайма Джексон оформил результативную передачу на Коула Палмера.

Михаил Мудрик провел матч в запасе.

Челси набирает 10 очков и до матчей конкурентов поднимается в группу лидеров.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Вест Хэм – Челси 0:3

Голы: Джексон, 4, 18, Палмер, 47

Вест Хэм: Ареоля, Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон (Крессвелл, 73), Альварес (Солер, 54), Родригес (Соучек, 38), Кудус, Пакета (Ирвинг, 73), Саммервилль (Антонио, 54), Боуэн

Челси: Санчес, Фофана (Дисаси, 57), Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес (Дьюсбери-Холл, 84), Мадуэке, Палмер (Феликс, 64), Санчо (Нету, 57), Джексон (Нкунку, 64)