Суперигра форварда. Челси без Мудрика разгромил соперника в АПЛ
У Джексона два гола и ассист
Челси в матче чемпионата Англии на выезде разобрался с Вест Хэмом со счетом 3:0, а классную игру провел форвард Синих Николас Джексон.
В первом тайме игрок реализовал два выхода один на один после провалов обороны соперника, а на старте второго тайма Джексон оформил результативную передачу на Коула Палмера.
Михаил Мудрик провел матч в запасе.
Челси набирает 10 очков и до матчей конкурентов поднимается в группу лидеров.
Чемпионат Англии. 5-й тур
Вест Хэм – Челси 0:3
Голы: Джексон, 4, 18, Палмер, 47
Вест Хэм: Ареоля, Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон (Крессвелл, 73), Альварес (Солер, 54), Родригес (Соучек, 38), Кудус, Пакета (Ирвинг, 73), Саммервилль (Антонио, 54), Боуэн
Челси: Санчес, Фофана (Дисаси, 57), Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес (Дьюсбери-Холл, 84), Мадуэке, Палмер (Феликс, 64), Санчо (Нету, 57), Джексон (Нкунку, 64)
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