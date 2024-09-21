21 сентября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Челси». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда предыдущие сезоны играла под руководством Дэвида Мойеса. Более того, именно опытнейший шотландец принес ей международный трофей, в виде уверенной победы в Лиге конференций. Но все-таки после следующего сезона, когда клуб, продавший капитана, Райса, откатился на 9-е место, с ветераном простились без особенных сожалений. Ставка сделана на Лопетеги, что в Англии неплохо поработал с Вулверхэмптоном. Под испанца сделали несколько подписаний - Килмена и Луиса Гильерма, Саммервила и Фюллькруга, Гидо Родригеса и Тодибо, Уан-Биссака и Солера, в итоге потратив под полторы сотни миллионов. Причем параллельно раздали в аренды недавних лидеров - Агерда, Зума, Уорда-Проуза, Корне. Старт не так чтобы оправдал такие перестановки: поражения от Астон Виллы и Манчестер Сити при победах над Борнмутом (в Кубке Лиги) и Кристал Пэлас. Да и после паузы на игры сборных ограничились ничьей с Фулхэмом.

Челси

Клуб снова тратил рекордные суммы. Причем сложно понять логику всех этих ходов. Писали много о необходимости продать Галлахера, так как он собственный воспитанник. Но за него получили порядка 40 миллионов, а один только Педру Нету обошелся в полтора раза дороже. Более того, отдав хавбека в Атлетико, оттуда забрали Жоау Феликса, а, сплавив в Арсенал вычеркнутого из обоймы Стерлинга, сами приютили опального в МЮ Джейдона Санчо. В итоге у Марески не так чтобы меньше игроков стало, и он все еще физически не может тренировать все четыре десятка. Отсюда нестабильные и, по большому счету, не лучшие результаты. Да, разгромили Вулверхэмптон, но при этом без шансов проиграли Манчестер Сити, крайне натужно, в 1 гол, прошли Серветт в квалификации Лиги конференций и разделили очки со слабо стартовавшим Кристал Пэлас. В сентябре с Борнмутом тоже в концовке выжали победу.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись уверенными победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но и они могут столкнуться с проблемами, поэтому берем нейтральные тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,63).