Англия19 сентября 2024, 21:04 |
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Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии
19 сентября 2024, 21:04 |
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В субботу, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – ЧелсиСмотреть трансляцию
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