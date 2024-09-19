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Чемпионат Англии
Вест Хэм
21.09.2024 14:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2024, 21:04 |
23
0

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии

19 сентября 2024, 21:04 |
23
0
Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вест Хэм – Челси
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Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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