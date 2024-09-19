В субботу, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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