Ярмолюк сыграл против Тоттенхэма в Лондоне. Фиаско Забарного на Энфилде

Сегодня, 21 сентября, проходят матчи пятого тура чемпионата Англии по футболу.

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Украинский центрбек Илья Забарный сыграл против «Ливерпуля» на Энфилде. «Вишни» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3, голы за «Ливерпуль» забивали Диас (дубль) и Нуньес.



Еще один украинец Егор Ярмолюк также получил игровые минуты, сыграв в Лондоне за «Брентфорд». Украинец результативными действиями не отметился, а «Бретнфорд» проиграл «Тоттенхэму».

Виталий Миколенко продолжает восстанавливаться от повреждения и пропустил матч «Эвертона» против «Лестера» (1:1).

АПЛ. 7-й тур, 21 сентября.

Ливерпуль – Борнмут – 3:0

Голы: Диас, 26, 28, Нуньес, 37.

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи (Джонс, 61), Диас (Гакпо, 72), Салах, Нуньес (Кьеза, 72).



Борнмут: Аррисабалага, Керкез, Хейсен, Забарный, Араухо (Смит, 70), Кристи (Скотт, 69), Кук, Тавернье, Клюйверт (Уаттара, 46), Семеньо (Синистерра, 70), Эванилсон (Унал, 76).

Тоттенхэм – Брентфорд – 3:1

Голы: Соланке, 8, Джонсон, 28, Мэддисон, 85 – Мбемо, 1.

Саутгемптон – Ипсвич – 1:1

Гол: Диблинг, 5 – Морси, 90+5.

Лестер – Эвертон – 1:1

Голы: Мавидди, 73 – Ндие, 12.

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 3:1

Голы: Уоткинс, 73, Конса, 88, Дюран, 90+4 – Кунья, 25.

Фулхэм – Ньюкасл – 3:1

Голы: Хименес, 5, Смит Роу, 22, Нельсон, 90+2 – Барнс, 46.

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