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Тоттенхэм
21.09.2024 17:00 - : -
Брентфорд
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Англия
21 сентября 2024, 01:05 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:08
25
0

Тоттенхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 сентября в 17:00 по Киеву

21 сентября 2024, 01:05 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:08
25
0
Тоттенхэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда настолько давно не выигрывала ничего значимого, что в 2023-м году не выдержал даже ее многолетний лидер, Кейн. Бомбардир настоял на своей продаже в Баварии и, парадоксально, при нем и в Мюнхене перестали появляться новые трофеи. Ну, а без Харри шпоры не дотянули до заветного четвертого места, уступив в гонке неожиданно не привычным конкурентам типа МЮ и Челси, что остались за спиной, а Астон Вилле. Не удивительно, что ключевым усилением для Постекоглу в межсезонье стал новый центрфорвард, Соланке. Летом он, впрочем, выходил редко, и лондонский гранд стартовал слабо, обыграв только кризисный Эвертон при ничьей с новичком, Лестером, и 1:2 на поле Ньюкасла. Дерби с Арсеналом принесло новую неудачу - уступили 0:1. Более того, горели даже Ковентри в Кубке Лиги. Но оформили волевую победу голами на 88-й и 92-й минутах.

Брентфорд

Клуб все-таки смог продолжить прописку в Премьер-Лиге в прошлом сезоне. Но это был явно самый сложный год для Томаса Франка и его подопечных после подъема из Чемпионшипа. С другой стороны, тогда показали, что Тоуни, конечно, важен, но и без него играли месяцами, и не провалились. В итоге Айвен все-таки ушел, но не в топ-клуб, а уже после дэдлайна в Аль-Ахли. Его продажа практически перекрыла расходы на пару молодых талантов Ливерпуля, ван ден Берга и Фабио Карвальо. Забивать же должен был купленный Игор Тиаго, но у более адаптированного к АПЛ Бриана Мбемо это получалось лучше. В целом, стартовали пчелки как минимум на уровне ожиданий: ничего не противопоставили Ливерпулю, проиграв 0:2, но при этом и в Кубке Лиги продвинулись (Лейтон Ориент), и с Кристал Пэлас и Саутгемптоном взяли по три очка. Забили и Манчестер Сити, но дубль Холланда оформил новую победу чемпиона.

Статистика личных встреч

В 5 последних поединках было по одной победе каждого из клубов при трех ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно рассматривают играющих дома шпор как явного фаворита. Но гости из тех, кто всегда готовы давать бой, причем в открытом футболе. Так что берем ставку на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
21 сентября 2024 -
17:00
Брентфорд
Тотал голлов больше 3.0 1.66 Сделать ставку
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Тоттенхэм Брентфорд Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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