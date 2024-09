Старая травма. В Арсенале назвали причину отсутствия Зинченко в заявке

Украинский легионер лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч 4-го тура Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

По информации «канониров», украинец снова травмировал икроножную мышцу.

В текущем сезоне Александр сыграл 2 матча за лондонский клуб, результативными действиями не отметился.

Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – в 16:00 по Киеву.

Martin Odegaard and Oleksandr Zinchenko miss out on the squad with ankle and calf injuries respectively.