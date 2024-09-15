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Англия
15 сентября 2024, 15:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:14
512
0

Старая травма. В Арсенале назвали причину отсутствия Зинченко в заявке

Александр не сыграет с «Тоттенхэма»

15 сентября 2024, 15:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:14
512
0
Старая травма. В Арсенале назвали причину отсутствия Зинченко в заявке
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч 4-го тура Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

По информации «канониров», украинец снова травмировал икроножную мышцу.

В текущем сезоне Александр сыграл 2 матча за лондонский клуб, результативными действиями не отметился.

Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – в 16:00 по Киеву.

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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Тоттенхэм - Арсенал травма ноги
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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