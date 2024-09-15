Старая травма. В Арсенале назвали причину отсутствия Зинченко в заявке
Александр не сыграет с «Тоттенхэма»
Украинский легионер лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч 4-го тура Английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма».
По информации «канониров», украинец снова травмировал икроножную мышцу.
В текущем сезоне Александр сыграл 2 матча за лондонский клуб, результативными действиями не отметился.
Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – в 16:00 по Киеву.
Martin Odegaard and Oleksandr Zinchenko miss out on the squad with ankle and calf injuries respectively.— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2024
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