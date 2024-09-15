Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Тоттенхэмом

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на эту встречу.

Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – в 16:00 по Киеву.

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В таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» после 3-х туров занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 7 пунктов и 4-я позиция.