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Англия
15 сентября 2024, 14:57 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:39
456
0

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Тоттенхэмом

Начало матча – в 16:00 по Киеву

15 сентября 2024, 14:57 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:39
456
0
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на эту встречу.

Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – в 16:00 по Киеву.

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В таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» после 3-х туров занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 7 пунктов и 4-я позиция.

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Александр Зинченко Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Арсенал стартовые составы
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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