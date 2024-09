ОФИЦИАЛЬНО. Клуб MLS подписал бывшего защитника Шахтера

Американский «Лос-Анджелес» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника Марлона.

Отмечается, что 29-летний футболист подписал контракт, который будет действовать до конца 2024 года с опцией продления клубом до июня 2025 года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь в июле с ним разорвал контракт донецкий «Шахтер», за который он провел 22 матча.

В 2024 году Марлон на правах аренды провел 10 матчей за «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Marlon is Black & Gold.



📝 LAFC signs defender Marlon to a contract through 2024 with a Club option through June 2025.