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Major League Soccer
12 сентября 2024, 08:36 | Обновлено 12 сентября 2024, 08:37
728
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб MLS подписал бывшего защитника Шахтера

Марлон продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

12 сентября 2024, 08:36 | Обновлено 12 сентября 2024, 08:37
728
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб MLS подписал бывшего защитника Шахтера
ФК Лос-Анджелес. Марлон

Американский «Лос-Анджелес» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника Марлона.

Отмечается, что 29-летний футболист подписал контракт, который будет действовать до конца 2024 года с опцией продления клубом до июня 2025 года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь в июле с ним разорвал контракт донецкий «Шахтер», за который он провел 22 матча.

В 2024 году Марлон на правах аренды провел 10 матчей за «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Лос-Анджелес (MLS) Марлон Сантос Major League Soccer (MLS) свободный агент трансферы
Дмитро Вербинський Источник: ФК Лос-Анджелес
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