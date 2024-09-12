ОФИЦИАЛЬНО. Клуб MLS подписал бывшего защитника Шахтера
Марлон продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»
Американский «Лос-Анджелес» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника Марлона.
Отмечается, что 29-летний футболист подписал контракт, который будет действовать до конца 2024 года с опцией продления клубом до июня 2025 года.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь в июле с ним разорвал контракт донецкий «Шахтер», за который он провел 22 матча.
В 2024 году Марлон на правах аренды провел 10 матчей за «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Marlon is Black & Gold.— LAFC (@LAFC) September 11, 2024
📝 LAFC signs defender Marlon to a contract through 2024 with a Club option through June 2025.
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