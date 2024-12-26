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Англия
26 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 18:38
205
0

Эвертон вернется на трансферный рынок. Команде Миколенко нужно усиление

Клуб готов снова тратить деньги

26 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 18:38
205
0
Эвертон вернется на трансферный рынок. Команде Миколенко нужно усиление
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон, который недавно сменил владельца, в январе впервые с лета 2022 года планирует серьезно вернуться на трансферный рынок и усилить команду.

За последние два года клуб под руководством минувшего владельца почти не приобретал игроков, что помогло существенно улучшить финансовую ситуацию. Эвертон за последние шесть трансферных окон является единственным клубом АПЛ с положительным балансом – ливерпульцы заработали почти 80 миллионов фунтов.

Однако на поле результаты совсем другие – последние сезоны команда Виталия Миколенко борется за выживание, а сейчас находится на 15-й позиции.

Менеджмент рассчитывает, что в январе ситуация с трансферами изменится, а новый собственник, который владеет Ромой и минувшим летом был щедрым на подписание новичков, усилит команду 2-3 игроками.

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Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Liverpool Echo
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