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Лига чемпионов
09 сентября 2024, 13:55 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:21
51
0

Брондбю – Колос – 2:1. Женская Лига чемпионов. Видео голов и обзор

Украинская команда проиграла оба матча в квалификационной группе

09 сентября 2024, 13:55 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:21
51
0
Брондбю – Колос – 2:1. Женская Лига чемпионов. Видео голов и обзор
ФК Колос

В утешительном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов среди женщин «Колос» из Ковалевки уступил датскому «Брондбю» (1:2).

Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте – Бухберг с угла штрафной пробила в нижний угол ворот Дарьи Келюшик.

Украинки на протяжении всего поединка играли смело и были награждены за старания в компенсированное время. Анастасия Воронина невероятным ударом со штрафного забросила мяч за воротник голкиперу Брондбю (1:1).

Украинки не удержали ничейный результат. Уже в следующей атаке нападающий молодежной сборной Швеции Молли Викландер принес победу команде из Дании (2:1).

Колос в первом выступлении Лиги чемпионов дважды проиграл в группе, но команда оба матча сыграла достойно и имеет теперь опыт игры на самом высоком европейском уровне.

Лига чемпионов среди женщин

1-й квалификационный раунд. Дания, стадион Брондбю. 7 сентября 2024 года. 13:00

Брондбю (Дания) – Колос Ковалевка (Украина) – 2:1

Голы: Бухберг, 9, Викландер, 90+3 – Воронина, 90+2

Колосс: Келюшик, Купяк, Иванишин (кап) (Немец, 46), Воронина, Китаева, Л. Кунина (Федоренко, 66), Семкив, Когут (Майбородина, 89), Андрухив, Н. Кунина, Тян (Сербук, 78)

Запас: Санина, Сахно, Краснобородько, Остапив, Соломаха

Главный тренер – Людмила Покотило

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Брондбю Лига чемпионов по футболу среди женщин Колос Ковалевка видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
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