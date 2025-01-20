Мирон МАРКЕВИЧ: «Он будет стоить больше трех миллионов»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах украинского защитника Ильи Крупского:

– Клаусула защитника «Ворсклы» Ильи Крупского, по неофициальным данным, составляет три миллиона евро при том, что рыночная стоимость всего один.

– Крупский за пару сезонов, если не сбавит обороты и продолжит прогрессировать, будет стоить гораздо больше трех миллионов евро. Почти уверен в этом. Трансфер Крупского был бы хорошим капиталовложением, по-моему, но ведь у «Динамо» есть хозяин, так ему и решать такие вопросы, а не мне, – поделился мнением Маркевич.

В этом сезоне Илья Крупский провел за «Ворсклу» 15 матчей в чемпионате и отличился одной результативной передачей. Защитник подписал контракт с клубом Первой лиги «Металлист 1925», однако останется на полгода в полтавской команде.