Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Стало известно, где проведет ближайшие полгода Крупский
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 09:30 |
1862
2

Решение принято. Стало известно, где проведет ближайшие полгода Крупский

Илья Крупский будет играть в аренде за «Ворсклу»

20 января 2025, 09:30 |
1862
2
Решение принято. Стало известно, где проведет ближайшие полгода Крупский
ФК Ворскла. Илья Крупский

Стало известно, где проведет следующую половину сезона украинский защитник Илья Крупский, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист вторую часть сезона проведет в аренде в полтавской «Ворскле» вместо того, чтобы играть в Первой лиге Украины за «Металлист 1925». В харьковском клубе он бы провел всего 8 матчей в чемпионской группе.

Рассматривался вариант с болгарским «Лудогорцем», но в конечно итоге Илья останется еще на 5 месяцев в Полтаве.

Ранее сообщалось о том, что экс-форвард «Динамо» перейдет в «Ворсклу».

По теме:
40 миллионов. Челси интересуется вратарем из Серии А
Вингер Челси получил неожиданный вариант трансфера от легендарного коуча
Вместо Эдерсона. Манчестер Сити ведет переговоры по топовому вратарю
Илья Крупский трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Ворскла Полтава Металлист 1925 Лудогорец чемпионат Болгарии по футболу ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Футбол | 20 января 2025, 08:03 1
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни

Лионель выделил Стивена Джеррарда

«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо
Футбол | 20 января 2025, 10:11 2
«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо
«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо

Полузащитник «Полесья» прокомментировал свой уход из киевского клуба

Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 20.01.2025, 04:10
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2025, 07:23
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»
Теннис | 20.01.2025, 09:37
СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»
СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Где автор новости про Крупского находит.
Без обид для Ильи, его знать никто не знал ещё пару месяцев назад.
Агент хорошо отрабатывает бабки.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 2
Футбол
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 2
Футбол
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
18.01.2025, 18:55 27
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 5
Бокс
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
19.01.2025, 07:41 26
Бокс
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем