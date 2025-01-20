Решение принято. Стало известно, где проведет ближайшие полгода Крупский
Илья Крупский будет играть в аренде за «Ворсклу»
Стало известно, где проведет следующую половину сезона украинский защитник Илья Крупский, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 20-летний футболист вторую часть сезона проведет в аренде в полтавской «Ворскле» вместо того, чтобы играть в Первой лиге Украины за «Металлист 1925». В харьковском клубе он бы провел всего 8 матчей в чемпионской группе.
Рассматривался вариант с болгарским «Лудогорцем», но в конечно итоге Илья останется еще на 5 месяцев в Полтаве.
Ранее сообщалось о том, что экс-форвард «Динамо» перейдет в «Ворсклу».
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