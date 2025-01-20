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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 11:39 | Обновлено 20 января 2025, 11:43
1470
6

ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе четырех лидеров в состав Карпат

Клубную прописку сменили Квасница, Федор, Краснопир и Сыч

20 января 2025, 11:39 | Обновлено 20 января 2025, 11:43
1470
6
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе четырех лидеров в состав Карпат
ФК Рух

Львовский «Рух» официально объявил о переходе защитника Алексея Сыча, атакующих хавбеков Олега Федора и Ильи Квасницы, а также нападающего Игоря Краснопира в состав львовских «Карпат».

Отмечается, что Сыча и Краснопира «львы» приобрели сразу, а Федора и Квасницу взяли в полугодовую аренду с обязательством выкупа.

Алексей Сыч провел за «Рух» 65 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов. Защитник был признан лучшим игроком львовян в первой части сезона 2024/25.

В свою очередь Олег Федор провел за «желто-черных» 34 матча и отдал 3 ассиста. Кроме того, в составе юношеской команды «Руха» полузащитник стал чемпионом Украины среди команд U-19 и выступал за львовян в Юношеской лиге УЕФА (7 матчей, 2 гола и 2 голевых передачи).

Илья Квасница же провел за «Рух» 58 матчей, в которых отметился 13 голами и отдал 12 ассистов. Также вингер был признан лучшим игроком сезона 2023/24 в составе «желто-черных» и лучшим молодым игроком УПЛ в том же сезоне.

Игорь Краснопир провел за «желто-черных» всего 18 матчей, забив в них 6 голов.

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Дмитро Вус Источник: ФК Рух Львов
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Капітошkа
Це реальне підсилення для Карпат 
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0
Night Watch
У Крпснопіра не галицьке обличчя
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0
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ДонЛуган
Я так и не понял , кто исчезает а кто остаётся ? Карпаты или Рух 
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-1
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