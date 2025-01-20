Александрия проводит первый спарринг в Турции
Команда Руслана Ротаня играет с «Динамо» (Батуми)
«Александрия» ко второй части сезона готовится в Турции. Команда Руслана Ротаняпроводит первый из запланированных спаррингов. Соперник – «Динамо» Батуми. Видео-трансляция матча не проводится.
«Александрия» (стартовый состав): Шевченко, Мартынюк, Копына, Смирный, Скорко, Калюжный, Ковалець, Шостак, Теди Цара, Костышин, Кулаков.
Запасные: Долгий, Макаренко, Матвиив, Ващенко, Безерра, Погорилый.
Всего у «Александрии» на сборах в Турции запланированы 12 матчей. Следующим соперником подопечных Ротаня станет «Баник» Острава, представитель Первой лиги Чехии. Игра состоится 24 января.
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