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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 16:39 | Обновлено 20 января 2025, 17:08
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0

Александрия проводит первый спарринг в Турции

Команда Руслана Ротаня играет с «Динамо» (Батуми)

20 января 2025, 16:39 | Обновлено 20 января 2025, 17:08
151
0
Александрия проводит первый спарринг в Турции
ФК Александрия

«Александрия» ко второй части сезона готовится в Турции. Команда Руслана Ротаняпроводит первый из запланированных спаррингов. Соперник – «Динамо» Батуми. Видео-трансляция матча не проводится.

«Александрия» (стартовый состав): Шевченко, Мартынюк, Копына, Смирный, Скорко, Калюжный, Ковалець, Шостак, Теди Цара, Костышин, Кулаков.

Запасные: Долгий, Макаренко, Матвиив, Ващенко, Безерра, Погорилый.

Всего у «Александрии» на сборах в Турции запланированы 12 матчей. Следующим соперником подопечных Ротаня станет «Баник» Острава, представитель Первой лиги Чехии. Игра состоится 24 января.

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Александрия Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Батуми
Сергій Турчак Источник: Instagram
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