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20 января 2025, 15:10 |
1234
3

ФОТО. Показала грудь. Украинская журналистка впечатлила откровенным кадрами

Немного огня от ведущей Шахтер-TV

20 января 2025, 15:10 |
1234
3
ФОТО. Показала грудь. Украинская журналистка впечатлила откровенным кадрами
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Телеведущая «Шахтер-TV» Даша Бондарь опубликовала новый впечатляющий фотосет на своей странице в Instagram.

Украинская журналистка предстала в стильном и откровенном образе, обнажив грудь.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фотографии оказали сильный эффект на аудиторию красавицы, которая покорила Instagram своей смелостью:

«Wow🔥🔥🔥», – отреагировала украинская дзюдоистка Дарья Билодид, и подобных реакций было достаточно.

«Будь собой. Все остальные роли уже заняты», – именно так подписала этот пост Даша, обозначив главный месседж вдохновляющей фотосессии.

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фото lifestyle Даша Савина Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Перець
груді там і близько нема максимум на 12 років
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ТвояМамка
Сегодня день поблядушек чи шо?
ужс
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0
Макс Максов
Добре, що тільки груди)
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0
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