ФОТО. Показала грудь. Украинская журналистка впечатлила откровенным кадрами
Немного огня от ведущей Шахтер-TV
Телеведущая «Шахтер-TV» Даша Бондарь опубликовала новый впечатляющий фотосет на своей странице в Instagram.
Украинская журналистка предстала в стильном и откровенном образе, обнажив грудь.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фотографии оказали сильный эффект на аудиторию красавицы, которая покорила Instagram своей смелостью:
«Wow🔥🔥🔥», – отреагировала украинская дзюдоистка Дарья Билодид, и подобных реакций было достаточно.
«Будь собой. Все остальные роли уже заняты», – именно так подписала этот пост Даша, обозначив главный месседж вдохновляющей фотосессии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матчи состоятся в начале февраля
Элина в двух сетах одолела Веронику Кудерметову в 4-м раунде австралийского мейджора
ужс