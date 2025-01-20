ФОТО. Показала грудь. Украинская журналистка впечатлила откровенным кадрами

Телеведущая «Шахтер-TV» Даша Бондарь опубликовала новый впечатляющий фотосет на своей странице в Instagram.

Украинская журналистка предстала в стильном и откровенном образе, обнажив грудь.

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Фотографии оказали сильный эффект на аудиторию красавицы, которая покорила Instagram своей смелостью:

«Wow🔥🔥🔥», – отреагировала украинская дзюдоистка Дарья Билодид, и подобных реакций было достаточно.

«Будь собой. Все остальные роли уже заняты», – именно так подписала этот пост Даша, обозначив главный месседж вдохновляющей фотосессии.