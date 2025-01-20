«Как можно такое просрать?» Именитый тренер назвал главную проблему Динамо

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» на победу в чемпионате Украины:

– В Лиге Европы уже все потеряно, это значит, что «Динамо» сконцентрируется на УПЛ, чтобы вернуть чемпионство. Верите в это?

– Даже не знаю, как можно такой гандикап, извините за слово, просрать. Увидим, как все сложится, но я реально не понимаю, как киевляне могут не выиграть чемпионат, имея сейчас такое преимущество. Единственное, что меня тревожит, еще раз повторюсь, это очень слабенькая оборона «Динамо», – считает Маркевич.

Киевское «Динамо» набрало 43 балла и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Подопечные Александра Шовковского на пять баллов опережают ближайшего преследователя – в активе «Александрии» 38 очков.

Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского клуба продолжит карьеру в аматорском клубе.