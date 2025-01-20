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  4. «Как можно такое просрать?» Именитый тренер назвал главную проблему Динамо
Лига Европы
20 января 2025, 17:30 | Обновлено 20 января 2025, 17:36
1629
4

«Как можно такое просрать?» Именитый тренер назвал главную проблему Динамо

Мирон Маркевич оценил шансы киевского клуба на чемпионство

20 января 2025, 17:30 | Обновлено 20 января 2025, 17:36
1629
4
«Как можно такое просрать?» Именитый тренер назвал главную проблему Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» на победу в чемпионате Украины:

– В Лиге Европы уже все потеряно, это значит, что «Динамо» сконцентрируется на УПЛ, чтобы вернуть чемпионство. Верите в это?

– Даже не знаю, как можно такой гандикап, извините за слово, просрать. Увидим, как все сложится, но я реально не понимаю, как киевляне могут не выиграть чемпионат, имея сейчас такое преимущество. Единственное, что меня тревожит, еще раз повторюсь, это очень слабенькая оборона «Динамо», – считает Маркевич.

Киевское «Динамо» набрало 43 балла и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Подопечные Александра Шовковского на пять баллов опережают ближайшего преследователя – в активе «Александрии» 38 очков.

Ранее сообщалось, что бывший игрок киевского клуба продолжит карьеру в аматорском клубе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Лига Европы Мирон Маркевич
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Alexander Киев
як можна на Дирнама посрати? Запитав Маркевич
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vovei
Внимательно на слушать этого одуренного знатока. Он еще и не такое сумничает
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