КОСТЮК: «В ЮЛУ рассчитываем на игроков, работающих с первой командой»

Игроки юношеской команды киевского «Динамо» проводят подготовку к дуэли против «Аталанты» в Юношеской Лиге УЕФА и второй части сезона. Наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал о планах на учебно-тренировочные сборы. Тренер собирается привлечь Пономаренко и Саленко.

«Вы знаете, что группа наших игроков поехала на сбор с первой командой. Сейчас Герыч с Ищенко вернулись к нам в группу. Провели тестирование и могу сказать, что в отпуске ребята поработали достаточно содержательно. Они в хорошем настроении и физически хорошо подготовлены. Поэтому готовимся и тренируемся с положительными эмоциями и энтузиазмом. Сыграем свои спарринги, проанализируем соперника «Аталанту». Это очень содержательная, крепкая команда, заслуживающая уважения. Будем готовиться.

В Юношеской Лиге УЕФА мы рассчитываем на ребят, которые сейчас есть у нас в обойме, плюс на двух игроков, работающих с первой командой – Пономаренко и Саленко. Договаривались, что товарищеские матчи будут играть за нас, чтобы нарабатывать те моменты, которые мы будем использовать в матче Юношеской Лиги УЕФА. Так что все идет по плану, работаем», – сказал Костюк.

Ранее сообщалось, что экс-игрок киевского «Динамо» продолжит карьеру в любительском клубе.