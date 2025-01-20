Ищут замену Мудрику? Челси определился с приоритетами в атаке
Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о возможных трансферах
Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о возможных трансферах для усиления атакующей линии. Ранее журналисты неоднократно сообщали, что клуб попытается найти замену для украинского вингера Михаила Мудрика, который недоступен из-за обвинений в допинге.
Специалист заявил, что никаких приобретений атакующих игроков не будет – Мареска уверен, что те футболисты, которые есть в наличии, помогут клубу выполнить все необходимые задачи:
«Нет, никаких трансферов в атакующую линию мы не рассматриваем и не планируем. Если нам немного повезет с реализацией, то команда сможет забивать больше голов. Нет никаких оснований подписывать нападающих.
Единственный неприятный момент, который меня тревожит, это форма Джексона. Он давно не забивал, но фантастически работает на тренировках. У нас нет никаких сомнений, что Николас в ближайшее время сможет реализовать свои моменты», – заявил Мареска.
«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице – в активе клуба 37 баллов.
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