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  4. «Это подстава». Игрок сборной Украины – о допинге Мудрика
Сборная УКРАИНЫ
16 января 2025, 07:24 |
512
0

«Это подстава». Игрок сборной Украины – о допинге Мудрика

Алексей Сыч поделился мнением о скандале с вингером «Челси»

16 января 2025, 07:24 |
512
0
«Это подстава». Игрок сборной Украины – о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч (слева)

Защитник сборной Украины и львовского «Руха» Алексей Сыч поделился мнением о допинговом скандале Михаила Мудрика:

«Мне обидно за него очень. Я уверен, что это не он принимал допинг. Это подстава, но она может быть на таком уровне, что мы ничего не узнаем. За этим могут стоять серьезные люди.

Просто этот мельдоний ничего не дает. Он снижает нагрузку на сердце, но даже и это не доказано. Можно подставить. Ты ведь не знаешь, какие уколы тебе делают. Дело в том, что после матча сборной никого на допинг не проверяли. Я не исключаю, что Миша мог что-то перепутать, но я не верю в это», – сказал Сыч.

Ранее спортивный юрист заявил, что последствия для Мудрика могу быть катастрофическими.

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сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Алексей Сыч Михаил Мудрик
Микола Титюк Источник: Брутальный футбол
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