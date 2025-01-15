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  4. «Последствия могут быть катастрофическими». Юрист – о деле Мудрика
Англия
15 января 2025, 12:37 |
1955
3

«Последствия могут быть катастрофическими». Юрист – о деле Мудрика

Илья Скоропашкин прокомментировал стратегию команды украинского футболиста

15 января 2025, 12:37 |
1955
3
«Последствия могут быть катастрофическими». Юрист – о деле Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал стратегию команды украинского футболиста Михаила Мудрика, а также рассказал о возможных последствиях для вингера «Челси»:

– Выбрала ли правильную стратегию команда Мудрика (открытие пробы В и построение защиты на версии укола актовегина)?

– Если версия с актовегином соответствует действительности, то это логичный шаг. Линия защиты на факте непреднамеренного попадания мельдония через актовегин – это один из возможных путей значительного уменьшения срока отстранения.

Однако есть значительные риски. Концентрация запрещенного вещества в организме определяется органами допингконтроля очень точно, и версия с актовегином возможна только при крайне низкой концентрации мельдония у Михаила. Защита должна доказать, что вещество попало в организм спортсмена косвенным путем.

В то же время, если эта версия создана только во избежание ответственности, а концентрация запрещенного препарата в организме не будет совпадать с этой версией, последствия могут быть катастрофическими.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Илья Скоропашкин допинг дисквалификация
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Gargantua81
похоже Миша станет большим черным пятном на всем украинском футболе
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+2
Lulinnha
Карьера Мишки на волоске висит... Хотя ещё времени есть после бана. 
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+1
contr
Мудрик стане коричневою плямою на трусАх Палкіна і Судакова ☝️
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0
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