«Последствия могут быть катастрофическими». Юрист – о деле Мудрика

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал стратегию команды украинского футболиста Михаила Мудрика, а также рассказал о возможных последствиях для вингера «Челси»:

– Выбрала ли правильную стратегию команда Мудрика (открытие пробы В и построение защиты на версии укола актовегина)?

– Если версия с актовегином соответствует действительности, то это логичный шаг. Линия защиты на факте непреднамеренного попадания мельдония через актовегин – это один из возможных путей значительного уменьшения срока отстранения.

Однако есть значительные риски. Концентрация запрещенного вещества в организме определяется органами допингконтроля очень точно, и версия с актовегином возможна только при крайне низкой концентрации мельдония у Михаила. Защита должна доказать, что вещество попало в организм спортсмена косвенным путем.

В то же время, если эта версия создана только во избежание ответственности, а концентрация запрещенного препарата в организме не будет совпадать с этой версией, последствия могут быть катастрофическими.