Драматичная развязка. Колос проиграл Брондбю в женской Лиге чемпионов
Анастасия Воронина сравняла счет на 90+2 мин, но затем снова забил Брондбю
7 сентября в 13:00 состоялся утешительный матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
«Брондбю» из Дании и «Колос» Ковалевка встречались на арене в Брондбю (Дания).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это утешительный матч турнира четырех, обе команды проиграли первые матчи и потеряли шансы выйти во второй раунд.
Хозяева арены вышли вперед на 9-й минуте. Развязка матча получилась драматичной. Анастасия Воронина сравняла счет на 90+2 минуте, а уже спустя минуту футболистки Брондбю забили победный мяч (2:1).
Лига чемпионов среди женщин
1-й раунд. Утешительный матч. 7 сентября. Брондбю (Дания)
Брондбю (Дания) – Колос (Украина) – 2:1
Голы: Бухберг, 9, Викландер, 90+3 – Воронина, 90+2
Сетка мини-турнира
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондоский клуб переживает непростые времена
Дикий подтвердил, что пришло письмо от клуба