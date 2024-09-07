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Лига чемпионов
07 сентября 2024, 15:25 | Обновлено 07 сентября 2024, 15:35
524
0

Драматичная развязка. Колос проиграл Брондбю в женской Лиге чемпионов

Анастасия Воронина сравняла счет на 90+2 мин, но затем снова забил Брондбю

07 сентября 2024, 15:25 | Обновлено 07 сентября 2024, 15:35
524
0
Драматичная развязка. Колос проиграл Брондбю в женской Лиге чемпионов
УПЛ-ТВ

7 сентября в 13:00 состоялся утешительный матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Брондбю» из Дании и «Колос» Ковалевка встречались на арене в Брондбю (Дания).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это утешительный матч турнира четырех, обе команды проиграли первые матчи и потеряли шансы выйти во второй раунд.

Хозяева арены вышли вперед на 9-й минуте. Развязка матча получилась драматичной. Анастасия Воронина сравняла счет на 90+2 минуте, а уже спустя минуту футболистки Брондбю забили победный мяч (2:1).

Лига чемпионов среди женщин

1-й раунд. Утешительный матч. 7 сентября. Брондбю (Дания)

Брондбю (Дания) – Колос (Украина) – 2:1

Голы: Бухберг, 9, Викландер, 90+3 – Воронина, 90+2

Сетка мини-турнира

Видеозапись матча

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Брондбю Лига чемпионов по футболу среди женщин Колос Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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