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Лига чемпионов
04 сентября 2024, 17:41 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:02
445
1

Дебют в ЛЧ не удался. Женский Колос уступил Аяксу в овертайме

Украинский коллектив сыграет еще один матч в квалификации, но без всякого значения

04 сентября 2024, 17:41 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:02
445
1
Дебют в ЛЧ не удался. Женский Колос уступил Аяксу в овертайме
ФК Колос Ковалевка

Пока мужской клубный футбол находится на вынужденном отдыхе из-за начала перерыва на сентябрьские международные матчи, все внимание на себя пытается перетянуть женская Лига чемпионов УЕФА. На самом деле, требования попадания в основной раунд этого турнира едва ли не выше мужского аналога, поэтому двум украинским клубам, которые имели возможность представлять нашу страну в квалификации было действительно непросто.

И пока полтавская «Ворскла» в ранге действующего чемпиона страны разносила женское подразделение Рижской футбольной школы (5:0), против мужской команды которой еще предстоит сыграть киевскому «Динамо» в Лиге Европы зимой следующего года, ковалевский «Колос» готовился к, по состоянию на тот момент, крупнейшему событию в своей истории – дебюту в международных соревнованиях.

И сразу же чрезвычайно мощного соперника – амстердамского «Аякса», который на внутренней арене прошлой кампании уступил всем или только можно «Твенте». Собственно, первый матч сезона нидерландки также проиграли «красно-белым», когда попытались конкурировать в битве за Суперкубок страны (1:5). Это и был единственный матч, который провели подопечные Гестерине де Реус до встречи против команды Людмилы Покотило, которая уже почти месяц в игровом ритме.

Наверное, это и был тот единственный момент, за который должны были ухватиться наши девушки и не отпускать на протяжении всего противостояния, потому что остальное... Просто разные футбольные миры. Игроки «Аякса» преобладали как по уровню организации игры, так и в плане банальных габаритов и физической выносливости, поэтому сдержать это давление было почти невозможно.

Просто чудеса на линии ворот вытворяла голкипер Дарья Келюшик, но когда по твоим воротам прилетает более 30 ударов за игру, то что-то таки приходится пропускать. Хотя при этом все начиналось не так уж и плохо. «Аякс» прогнозируемо не вошел в игру должным образом, чем наши девушки воспользовались на 26 минуте, когда Семкив с собственной половины запустила передачу на Тян в контратаку, а та оставила позади абсолютно всех соперниц на пути к пустым воротам.

Как для дебюта на таком уровне, мяч в ворота такого соперника был событием грандиозного масштаба, но команда Покотило в дальнейшем пыталась не рисковать и в конце концов это превратилось во второй тайм в стиле битвы насмерть перед собственными воротам в исполнении «колосков». Что такое атака, девушки забыли в принципе, а когда тренер попыталась им об этом напомнить, то произошел роковой перелом.

Как только появились две игроки в атаку, Майбородина и Остапив, как сразу же нидерландки забили усилиями Гукстры, которую снова оставили одну перед воротами и та не промахнулась, а Келюшик впервые не спасла. Тогда «впервые», потому что дальше игра перешла к овертаймам и там снова происходило одностороннее движение, но уже с тремя пропущенными с нашей стороны.

В итоге, ковалевский «Колос» не сыграет в основном раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, но еще будет матч престижа против того, кто проиграет в паре «Брондбю» – «Фиорентина» позже в этот же день на этой же арене 7 сентября. Амстердамский «Аякс», соответственно, будет играть против победителя.

Женская Лига чемпионов УЕФА. Квалификация. Первый раунд.

«Аякс» – «Колос» – 4:1

Голы: Хукстра, 65, Кэукелаар, 96, Ноордман, 109, Кабайо, 113 – Тян, 26

Предупреждения: де Клония, 67, Ноордман, 120 – Китаева, 62, Остапив, 90+1

«Аякс»: ван Эйк – де Клония (Радемакер, 114), Нордам, Кардинаал (де Сандерс, 112), Спице – ван де Велде (Толхук, 73), Йоханнес, Сабайо – Хукстра (ван Коппен, 106), Ноордман, Кэукелаар.

«Колос»: Келюшик – Иванишин (Сербук, 98), А. Воронина (Соломаха, 114), Китаева, Купяк – Андрухив, Когут, Семкив (Федоренко, 91), Л. Кунина (Немец, 116) – Тян (Майбородина, 64), Н. Кунина (Остапив, 64).

Арбитр: Ифеома Кулмала (Финляндия).

Стадион: «Брондбю-2» (Брондбю, Дания).

Удары (в створ): 35 (17) – 5 (3)
Угловые: 17 – 3
Оффсайды: 5 – 3.

АЯКС – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Лига чемпионов по футболу среди женщин текстовая трансляция Аякс Колос Ковалевка
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Антон Корзун
В Аякса жіночки як коні а в Колоса дівчатка-футзалістки.Все таки футзал та футбол різняться між собою. Запримітив це ще коли Ворскла проти якоїсь топового клубу грала. Плюс в жіночому футболі антропометрія грає переважаючу роль тут бульше регбійної складової ніж у чоловічому футболі.
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