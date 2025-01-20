Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Суперкамбек с 1:4. Видеообзор матча

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут.

В первой партии Элина проигрывала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек.

Элина в четвертьфинале Australian Open сыграет против 14-й ракетки мира Мэдисон Киз.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Вероника Кудерметова