Australian Open20 января 2025, 11:51 |
542
0
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Суперкамбек с 1:4. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Australian Open 2025
20 января 2025, 11:51 |
542
0
20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут.
В первой партии Элина проигрывала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек.
Элина в четвертьфинале Australian Open сыграет против 14-й ракетки мира Мэдисон Киз.
Видеообзор матча Элина Свитолина – Вероника Кудерметова
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 января 2025, 05:02 6
20 января Элина одолела Веронику Кудерметову и вышла в четвертьфинал Aus Open 2025
Теннис | 19 января 2025, 15:46 16
Новак не стал давать флеш-интервью телеканалу Channel 9 из-за высказываний Тони Джонса
Футбол | 20.01.2025, 08:03
Футбол | 19.01.2025, 13:02
Теннис | 20.01.2025, 04:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
19.01.2025, 07:41 26
19.01.2025, 07:26 2
18.01.2025, 08:10
18.01.2025, 16:43 42
18.01.2025, 21:13
20.01.2025, 04:10 58
18.01.2025, 21:55 3