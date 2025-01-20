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  4. Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Суперкамбек с 1:4. Видеообзор матча
Australian Open
20 января 2025, 11:51 |
542
0

Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Суперкамбек с 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Australian Open 2025

20 января 2025, 11:51 |
542
0
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Суперкамбек с 1:4. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут.

В первой партии Элина проигрывала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек.

Элина в четвертьфинале Australian Open сыграет против 14-й ракетки мира Мэдисон Киз.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Вероника Кудерметова

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Элина Свитолина Вероника Кудерметова видео теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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