Топ-клубы Бундеслиги охотятся за талантом Лиона. Игрок жаждет трансфера
Райан Шерки готов присоединиться к новому клубу
21-летний талант «Лиона» и молодежной сборной Франции Райан Шерки готов попрощаться с клубом в зимнее или летнее трансферное окно.
Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, за ситуацией игрока следят лучшие клубы Германии, а именно «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Также некоторые клубы из Англии готовы вмешаться в борьбу за Райана.
Руководство «Лиона» готово отдать футболиста за 22-23 миллиона евро, что стало ключевым фактором в заинтересованности других клубов.
Контракт Шерки с французским коллективом рассчитан до лета 2026 года.
В этом сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах. На счету игрока пять забитых голов и восемь результативных передач.
🚨🔴🔵 Rayan #Cherki can leave Olympique Lyon in winter or summer for €22-23m.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 19, 2025
Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, FC Bayern, and several top clubs from England are closely monitoring his situation. Many executives view this price as an absolute bargain.
The 21-y/o versatile… pic.twitter.com/sOepp62BDD
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