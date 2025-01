Топ-клубы Бундеслиги охотятся за талантом Лиона. Игрок жаждет трансфера

21-летний талант «Лиона» и молодежной сборной Франции Райан Шерки готов попрощаться с клубом в зимнее или летнее трансферное окно.

Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, за ситуацией игрока следят лучшие клубы Германии, а именно «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Также некоторые клубы из Англии готовы вмешаться в борьбу за Райана.

Руководство «Лиона» готово отдать футболиста за 22-23 миллиона евро, что стало ключевым фактором в заинтересованности других клубов.

Контракт Шерки с французским коллективом рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах. На счету игрока пять забитых голов и восемь результативных передач.

