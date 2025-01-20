ВИДЕО. Голая ведущая Шахтер-TV впечатлила кадрами. Очень горячо

Ведущая «Шахтер-TV» Ольга Каленчук стала настоящей сенсацией.

Девушка на своей странице в Instagram опубликовала бекстейдж съемки для одного из украинских журналов.

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Ольга впечатляет своей откровенностью - для съемки был выбран наряд, который абсолютно ничего не скрывает.

Эта смелая публикация уже завоевала множество поклонников и узнаваемость украинской журналистки стремительно растёт.