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  4. ВИДЕО. Голая ведущая Шахтер-TV впечатлила кадрами. Очень горячо
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20 января 2025, 13:27 |
1601
5

ВИДЕО. Голая ведущая Шахтер-TV впечатлила кадрами. Очень горячо

Ольга Каленчук решила вывести открытость на новый уровень

20 января 2025, 13:27 |
1601
5
ВИДЕО. Голая ведущая Шахтер-TV впечатлила кадрами. Очень горячо
Instagram. Ольга Каленчук

Ведущая «Шахтер-TV» Ольга Каленчук стала настоящей сенсацией.

Девушка на своей странице в Instagram опубликовала бекстейдж съемки для одного из украинских журналов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ольга впечатляет своей откровенностью - для съемки был выбран наряд, который абсолютно ничего не скрывает.

Эта смелая публикация уже завоевала множество поклонников и узнаваемость украинской журналистки стремительно растёт.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 5
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Перець
з пивом піде
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+2
Бондаренко Александр
Её ещё полчаса раздевать надо
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+1
turist86
Серйозна конкурентка для Зубкової 
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+1
MaximusOne
Цицьки не справжні.
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+1
osokor
І чого це всіх тягне цицьки голі показувати? Видно більше нема чим виділитись із стада...
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+1
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