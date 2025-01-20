Другие новости20 января 2025, 13:27 |
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ВИДЕО. Голая ведущая Шахтер-TV впечатлила кадрами. Очень горячо
Ольга Каленчук решила вывести открытость на новый уровень
20 января 2025, 13:27 |
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Ведущая «Шахтер-TV» Ольга Каленчук стала настоящей сенсацией.
Девушка на своей странице в Instagram опубликовала бекстейдж съемки для одного из украинских журналов.
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Ольга впечатляет своей откровенностью - для съемки был выбран наряд, который абсолютно ничего не скрывает.
Эта смелая публикация уже завоевала множество поклонников и узнаваемость украинской журналистки стремительно растёт.
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