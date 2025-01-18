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18 января 2025, 23:22 |
413
2

Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности

Легендарный экс-хавбек выбрал Неймара

18 января 2025, 23:22 |
413
2
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Getty Images/Global Images Ukraine. Кака

Легендарный экс-хавбек ряда грандов и обладатель Золотого мяча-2007 Кака назвал игрока, которого считает лучшим в современном футболе:

«Не знаю, потому ли это, что у нас прекрасные личные отношения, но мне нравится, как играет Неймар. Конечно, мне нравится видеть как играют другие футболисты других, такие как: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Криштиану Роналду или Винисиус Жуниор, но мой ответ - Неймар».

На данный момент Неймар находит в «Аль-Хиляле». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 15 миллионов евро.

За свою карьеру Неймар также выступал за «Сантос», «Барселону» и «ПСЖ». Звездный вингер провел на клубном уровне 591 матч, забил 360 голов и отдал 220 голевых передач.

Ранее легендарный Златан Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен.

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Кака Неймар Лионель Месси Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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Комментарии 3
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antt
От він прям як Ромаріо який колись заявив що Неймар краще для збірної ніж Вінісіус, бо толку з Вінісіуса в збірній  мало.  А тут він взагалі найкращий футболіст.
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Serhii P.
так Неймар вже давно у футбол не грає. Лише у покер
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