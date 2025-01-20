Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Взяли четыре голкипера. Тренер Колоса назвал состав на сборы
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 15:48 | Обновлено 20 января 2025, 15:49
315
0

Взяли четыре голкипера. Тренер Колоса назвал состав на сборы

Команда отправится в Турцию 21 января

20 января 2025, 15:48 | Обновлено 20 января 2025, 15:49
315
0
Взяли четыре голкипера. Тренер Колоса назвал состав на сборы

«Колос» подготовку ко второй части сезона проведет в Турции. У команды в планах провести 8 контрольных матчей. Перед выездом главный тренер команды Александр Поздеев обнародовал список футболистов, которые отправятся на сборы.

С командой будут работать четыре голкипера. Поедет на сборы и новичок «Колоса» Николай Ковталюк. Джованни Боливар прибудет из Венесуэлы на место дислокации «Колоса» в Турции.

Состав «Колоса»:

Вратари: Иван Пахолюк, Валентин Горох, Роман Мысак, Никита Воробьев.

Защитники: Егор Поправка, Владислав Шершень, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Эдуард Козик, Илир Красничи, Андрей Бойко.

Полузащитники: Павел Ориховский, Олег Криворучко, Сантос Диего, Владислав Велетень, Артем Гусол, Даниил Денисенко, Александр Демченко, Ника Гагнидзе, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков, Ариалдо Ррапай, Алексей Безручук.

Нападающие: Николай Ковталюк, Джованни Боливар.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» в контрольном матче переиграл «Колос».

По теме:
БЕЛИК: «Будем больше акцентироваться на атакующих действиях»
Александрия проводит первый спарринг в Турции
ФОТО. Показала грудь. Украинская журналистка впечатлила откровенным кадрами
Колос Ковалевка Александр Поздеев Николай Ковталюк учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергій Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
Футбол | 20 января 2025, 16:40 0
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе

В сезоне 2024/25 Денис Гармаш выступал за «Металлист 1925»

ВИДЕО. Голая ведущая Шахтер-TV впечатлила кадрами. Очень горячо
Футбол | 20 января 2025, 13:27 12
ВИДЕО. Голая ведущая Шахтер-TV впечатлила кадрами. Очень горячо
ВИДЕО. Голая ведущая Шахтер-TV впечатлила кадрами. Очень горячо

Ольга Каленчук решила вывести открытость на новый уровень

Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Футбол | 19.01.2025, 20:49
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Теннис | 20.01.2025, 03:51
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 20.01.2025, 00:07
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 6
Бокс
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
18.01.2025, 18:22
Теннис
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
19.01.2025, 13:02
Футбол
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
19.01.2025, 07:00 35
Футбол
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
20.01.2025, 01:35
Футбол
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем