Взяли четыре голкипера. Тренер Колоса назвал состав на сборы
Команда отправится в Турцию 21 января
«Колос» подготовку ко второй части сезона проведет в Турции. У команды в планах провести 8 контрольных матчей. Перед выездом главный тренер команды Александр Поздеев обнародовал список футболистов, которые отправятся на сборы.
С командой будут работать четыре голкипера. Поедет на сборы и новичок «Колоса» Николай Ковталюк. Джованни Боливар прибудет из Венесуэлы на место дислокации «Колоса» в Турции.
Состав «Колоса»:
Вратари: Иван Пахолюк, Валентин Горох, Роман Мысак, Никита Воробьев.
Защитники: Егор Поправка, Владислав Шершень, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Эдуард Козик, Илир Красничи, Андрей Бойко.
Полузащитники: Павел Ориховский, Олег Криворучко, Сантос Диего, Владислав Велетень, Артем Гусол, Даниил Денисенко, Александр Демченко, Ника Гагнидзе, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков, Ариалдо Ррапай, Алексей Безручук.
Нападающие: Николай Ковталюк, Джованни Боливар.
Ранее сообщалось, что «Ингулец» в контрольном матче переиграл «Колос».
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