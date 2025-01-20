Взяли четыре голкипера. Тренер Колоса назвал состав на сборы

«Колос» подготовку ко второй части сезона проведет в Турции. У команды в планах провести 8 контрольных матчей. Перед выездом главный тренер команды Александр Поздеев обнародовал список футболистов, которые отправятся на сборы.

С командой будут работать четыре голкипера. Поедет на сборы и новичок «Колоса» Николай Ковталюк. Джованни Боливар прибудет из Венесуэлы на место дислокации «Колоса» в Турции.

Состав «Колоса»:

Вратари: Иван Пахолюк, Валентин Горох, Роман Мысак, Никита Воробьев.

Защитники: Егор Поправка, Владислав Шершень, Андрей Цуриков, Валерий Бондаренко, Эдуард Козик, Илир Красничи, Андрей Бойко.

Полузащитники: Павел Ориховский, Олег Криворучко, Сантос Диего, Владислав Велетень, Артем Гусол, Даниил Денисенко, Александр Демченко, Ника Гагнидзе, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков, Ариалдо Ррапай, Алексей Безручук.

Нападающие: Николай Ковталюк, Джованни Боливар.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» в контрольном матче переиграл «Колос».