Волевая победа. Ингулец в контрольном матче переиграл Колос

Команды УПЛ «Колос» и «Ингулец» провели контрольный матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Команды встретились на поле тренировочной базы в Софиевской Борщаговке.

«Колос» открыл счет уже на 5-й минуте матча. После подачи с фланга от Андрея Бойко Владислав Велетень головой отправил мяч в ворота. Но еще до перерыва «Ингулец» не только отыгрался, но и вышел вперед. Голы на счету Резепова и Сада.

На второй тайм «Колос» вышел другим составом. Однако спастись от поражения не сумел.

Товарищеский матч. 18 января. Киевская обл.

Колос – Ингулец – 1:2

Голы: 1:0 – Велетень, 1:1 – Резепов, 1:2 – Сад

Колос (первый тайм): Горох – Бондаренко (К), Шершень, Цуриков, Бойко – Гагнидзе, Ореховский, Ррапай – Велетень, Гусол, Диего.

Колос (второй тайм): Мысак – Козик, Поправка, Канаев, Бойко – Демченко, Криворучко, Денисенко, Алефиренко, Безручук – Ковталюк.