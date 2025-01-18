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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
18.01.2025 13:00 – FT 1 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 18:23 |
335
0

Волевая победа. Ингулец в контрольном матче переиграл Колос

Матч прошел на базе «Колоса»

18 января 2025, 18:23 |
335
0
Волевая победа. Ингулец в контрольном матче переиграл Колос
ФК Колос

Команды УПЛ «Колос» и «Ингулец» провели контрольный матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Команды встретились на поле тренировочной базы в Софиевской Борщаговке.

«Колос» открыл счет уже на 5-й минуте матча. После подачи с фланга от Андрея Бойко Владислав Велетень головой отправил мяч в ворота. Но еще до перерыва «Ингулец» не только отыгрался, но и вышел вперед. Голы на счету Резепова и Сада.

На второй тайм «Колос» вышел другим составом. Однако спастись от поражения не сумел.

Товарищеский матч. 18 января. Киевская обл.

Колос Ингулец 1:2

Голы: 1:0 – Велетень, 1:1 – Резепов, 1:2 – Сад

Колос (первый тайм): Горох – Бондаренко (К), Шершень, Цуриков, Бойко – Гагнидзе, Ореховский, Ррапай – Велетень, Гусол, Диего.

Колос (второй тайм): Мысак – Козик, Поправка, Канаев, Бойко – Демченко, Криворучко, Денисенко, Алефиренко, Безручук – Ковталюк.

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Колос Ковалевка Ингулец товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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