Нашел новый клуб. Украинец Нойок решил остаться в Казахстане

Украинский полузащитник «Атырау» Александр Нойок в ближайшее время переберется в другой представитель чемпионата Казахстана клуба «Кызылжар».

По информации издания Sports24.kz, в ближайшее время Александр будет представлен в качестве игрока «Кизилжара».

Ноек в течение двух лет выступал в составе команды «Атырау». За этот период украинцу удалось провести 58 поединков, отличившихся шестью забитыми мячами.

Интересно, что Александр является питомцем донецкого «Шахтера», однако за основную команду полузащитник так и не сыграл. В Украине Ноек представлял цвета таких клубов: «Закарпатье», «Металлист» и «Металлург» Донецк.