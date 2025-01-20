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20 января 2025, 16:47 | Обновлено 20 января 2025, 16:49
241
1

Нашел новый клуб. Украинец Нойок решил остаться в Казахстане

Александр в шаге от перехода в «Кызылжар»

20 января 2025, 16:47 | Обновлено 20 января 2025, 16:49
241
1
Нашел новый клуб. Украинец Нойок решил остаться в Казахстане
ФК Атырау. Александр Нойок

Украинский полузащитник «Атырау» Александр Нойок в ближайшее время переберется в другой представитель чемпионата Казахстана клуба «Кызылжар».

По информации издания Sports24.kz, в ближайшее время Александр будет представлен в качестве игрока «Кизилжара».

Ноек в течение двух лет выступал в составе команды «Атырау». За этот период украинцу удалось провести 58 поединков, отличившихся шестью забитыми мячами.

Интересно, что Александр является питомцем донецкого «Шахтера», однако за основную команду полузащитник так и не сыграл. В Украине Ноек представлял цвета таких клубов: «Закарпатье», «Металлист» и «Металлург» Донецк.

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Александр Нойок чемпионат Казахстана по футболу Атырау Кызылжар
Андрій Вітренко Источник
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Richard Lewis
І стендапер він не останній
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