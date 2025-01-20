Нашел новый клуб. Украинец Нойок решил остаться в Казахстане
Александр в шаге от перехода в «Кызылжар»
Украинский полузащитник «Атырау» Александр Нойок в ближайшее время переберется в другой представитель чемпионата Казахстана клуба «Кызылжар».
По информации издания Sports24.kz, в ближайшее время Александр будет представлен в качестве игрока «Кизилжара».
Ноек в течение двух лет выступал в составе команды «Атырау». За этот период украинцу удалось провести 58 поединков, отличившихся шестью забитыми мячами.
Интересно, что Александр является питомцем донецкого «Шахтера», однако за основную команду полузащитник так и не сыграл. В Украине Ноек представлял цвета таких клубов: «Закарпатье», «Металлист» и «Металлург» Донецк.
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