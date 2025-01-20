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Испания
20 января 2025, 16:45 | Обновлено 20 января 2025, 16:46
271
0

Экс-голкипер Реала и ПСЖ продолжит карьеру в Аргентине

Кейлор Навас переходит в родной клуб Лионеля Месси

20 января 2025, 16:45 | Обновлено 20 января 2025, 16:46
271
0
Экс-голкипер Реала и ПСЖ продолжит карьеру в Аргентине
Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний легендарный голкипер Кейлор Навас, который полгода не имел клуба, вскоре вернется к активной карьере футболиста.

Как сообщает Diario Ole, экс-голкипер «Реала» и ПСЖ на пути к тому, чтобы стать игроком аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

Стороны уже согласовали все условия контракта, и для завершения сделки Навасу осталось пройти медицинский осмотр.

Кейлор Навас играл за мадридский «Реал» с 2014 по 2019 год, сыграв 104 матча. После этого он перешел в ПСЖ, где также провел 71 игру.

Последним клубом Наваса был английский «Ноттингем Форест».

Летом игрок мог подписать контракт с итальянской «Монцой», но тогда вратарь не смог пройти медосмотр.

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Олександр Сільченко Источник: Ole
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