Экс-голкипер Реала и ПСЖ продолжит карьеру в Аргентине

38-летний легендарный голкипер Кейлор Навас, который полгода не имел клуба, вскоре вернется к активной карьере футболиста.

Как сообщает Diario Ole, экс-голкипер «Реала» и ПСЖ на пути к тому, чтобы стать игроком аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

Стороны уже согласовали все условия контракта, и для завершения сделки Навасу осталось пройти медицинский осмотр.

Кейлор Навас играл за мадридский «Реал» с 2014 по 2019 год, сыграв 104 матча. После этого он перешел в ПСЖ, где также провел 71 игру.

Последним клубом Наваса был английский «Ноттингем Форест».

Летом игрок мог подписать контракт с итальянской «Монцой», но тогда вратарь не смог пройти медосмотр.