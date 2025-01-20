ФОТО. Самая лучшая поддержка! Как Лунина поддерживает мужа

Анастасия Лунина показала, как она поддерживает мужа во время его карьеры в мадридском «Реале».

Жена Андрея Лунина побывала на матче Ла Лиги, в котором «Реал» принимал «Лас-Пальмас».

Украинка старается не пропускать ни одного матча, в котором может принять участие Андрей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лунин так и не появился на поле, просидев весь матч в запасе.

После матча пара сделала памятные снимки с сыном на газоне «Сантьяго Бернабеу».

Лунины – хороший пример семьи, где царит постоянная поддержка и взаимопонимание.