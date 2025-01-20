ФОТО. Самая лучшая поддержка! Как Лунина поддерживает мужа
Милые фото с Сантьяго Бернабеу
Анастасия Лунина показала, как она поддерживает мужа во время его карьеры в мадридском «Реале».
Жена Андрея Лунина побывала на матче Ла Лиги, в котором «Реал» принимал «Лас-Пальмас».
Украинка старается не пропускать ни одного матча, в котором может принять участие Андрей.
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Лунин так и не появился на поле, просидев весь матч в запасе.
После матча пара сделала памятные снимки с сыном на газоне «Сантьяго Бернабеу».
Лунины – хороший пример семьи, где царит постоянная поддержка и взаимопонимание.
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