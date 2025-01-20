БЕЛИК: «Будем больше акцентироваться на атакующих действиях»

В первую неделю тренировочных сборов «Шахтер» U-19 провел два контрольных матча. Подопечные Алексея Белика с одинаковым счетом 1:0 победили команды «Чукарички» U-19 и «Канвон» U-19. Тренер подвел краткие итоги и рассказал о планах дальнейшей подготовки ко второй части сезона.

– У «Шахтера» U-19 продолжаются зимние тренировочные сборы. Расскажите, как организован подготовительный процесс команды и поделитесь впечатлениями от товарищеской игры с «Канвоном» U-19.

– Пока все идет очень хорошо, мы проделали значительный объем работы. Некоторые игроки впервые участвуют в тренировочных сборах, поэтому для них это первый опыт со столь значительными нагрузками и большим количеством беговой работы, чем в командах U-17 или U-16. Но ребята молодцы: все, что мы предложили, они проделали. Это нормально, они ведь прогрессируют. Мы играли с хорошим соперником.

Подопечные хорошо справляются с нагрузками, хотя не все еще удается. Это тоже нормально, ведь мы фактически еще не отрабатывали атакующие действия, и поэтому немного не хватает взаимодействия во время атаки. В конце концов, тот объем работы, который мы уже выполнили, станет фундаментом. Далее будем работать интенсивнее и выполнять задачи, которые будут улучшать наши действия как в атаке, так и в обороне.

– Во время таких тренировочных сборов, какие основные требования к игрокам?

– Требование одно – выполнять то, что мы предлагаем футболистам, в хорошем настроении. Отмечаю, что не всегда настроение может быть положительным, но если его нет, футболист не должен мешать партнеру, ведь завтра ситуация может измениться. Мы одна команда, вместе работаем и идем к своей цели. Я очень доволен тем, как прошла первая неделя сборов.

– Какой у команды план на будущее?

– Будем работать над физическим состоянием футболистов и будем больше акцентироваться на атакующих действиях, вспоминая то, что было в первом круге. Также через неделю будем концентрироваться на сопернике в Юношеской лиге УЕФА, проводя больше теоретических занятий, во время которых будем изучать сильные и слабые стороны «Хоффенхайма» U-19. Параллельно попытаемся отработать материал на футбольном поле, чтобы в предстоящем матче это дало необходимый результат.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил 6 миллионов евро за бывшего игрока «Шахтера».