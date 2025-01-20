Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛИК: «Будем больше акцентироваться на атакующих действиях»
Молодежные турниры
20 января 2025, 16:47 |
72
0

БЕЛИК: «Будем больше акцентироваться на атакующих действиях»

Наставник «Шахтера» U-19 рассказал о задачах на вторую часть тренировочных сборов

20 января 2025, 16:47 |
72
0
БЕЛИК: «Будем больше акцентироваться на атакующих действиях»
ФК Шахтер. Алексей Белик

В первую неделю тренировочных сборов «Шахтер» U-19 провел два контрольных матча. Подопечные Алексея Белика с одинаковым счетом 1:0 победили команды «Чукарички» U-19 и «Канвон» U-19. Тренер подвел краткие итоги и рассказал о планах дальнейшей подготовки ко второй части сезона.

– У «Шахтера» U-19 продолжаются зимние тренировочные сборы. Расскажите, как организован подготовительный процесс команды и поделитесь впечатлениями от товарищеской игры с «Канвоном» U-19.

– Пока все идет очень хорошо, мы проделали значительный объем работы. Некоторые игроки впервые участвуют в тренировочных сборах, поэтому для них это первый опыт со столь значительными нагрузками и большим количеством беговой работы, чем в командах U-17 или U-16. Но ребята молодцы: все, что мы предложили, они проделали. Это нормально, они ведь прогрессируют. Мы играли с хорошим соперником.

Подопечные хорошо справляются с нагрузками, хотя не все еще удается. Это тоже нормально, ведь мы фактически еще не отрабатывали атакующие действия, и поэтому немного не хватает взаимодействия во время атаки. В конце концов, тот объем работы, который мы уже выполнили, станет фундаментом. Далее будем работать интенсивнее и выполнять задачи, которые будут улучшать наши действия как в атаке, так и в обороне.

– Во время таких тренировочных сборов, какие основные требования к игрокам?

– Требование одно – выполнять то, что мы предлагаем футболистам, в хорошем настроении. Отмечаю, что не всегда настроение может быть положительным, но если его нет, футболист не должен мешать партнеру, ведь завтра ситуация может измениться. Мы одна команда, вместе работаем и идем к своей цели. Я очень доволен тем, как прошла первая неделя сборов.

– Какой у команды план на будущее?

– Будем работать над физическим состоянием футболистов и будем больше акцентироваться на атакующих действиях, вспоминая то, что было в первом круге. Также через неделю будем концентрироваться на сопернике в Юношеской лиге УЕФА, проводя больше теоретических занятий, во время которых будем изучать сильные и слабые стороны «Хоффенхайма» U-19. Параллельно попытаемся отработать материал на футбольном поле, чтобы в предстоящем матче это дало необходимый результат.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил 6 миллионов евро за бывшего игрока «Шахтера».

По теме:
Александрия проводит первый спарринг в Турции
Взяли четыре голкипера. Тренер Колоса назвал состав на сборы
ФОТО. Показала грудь. Украинская журналистка впечатлила откровенным кадрами
Шахтер Донецк U-19 Алексей Белик учебно-тренировочные сборы Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу U-19
Сергій Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 20 января 2025, 00:07 13
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал

Неожиданный успех сборной U-25

Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 20 января 2025, 04:10 68
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025

Элина в двух сетах одолела Веронику Кудерметову в 4-м раунде австралийского мейджора

Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 20.01.2025, 12:59
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Футбол | 20.01.2025, 01:35
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
Футбол | 20.01.2025, 16:40
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
19.01.2025, 07:41 26
Бокс
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 2
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
20.01.2025, 07:23 18
Теннис
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
18.01.2025, 20:08 10
Бокс
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
19.01.2025, 07:00 35
Футбол
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
18.01.2025, 19:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем