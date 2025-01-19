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  4. Фламенго предложил 6 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера
Бразилия
19 января 2025, 23:10 |
517
0

Фламенго предложил 6 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера

«Стервятникам» интересен Витао из «Интернасьонала»

19 января 2025, 23:10 |
517
0
Фламенго предложил 6 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера
instagram.com/vitao44

«Фламенго» проявляет заинтересованность в услугах 24-летнего экс-центрбека «Шахтера» Витао, который ныне имеет контракт с «Интернасьоналом».

По информации журналиста Вене Касагранде, «Фламенго» уже сделал конкретное предложение по трансферу Витао.

За защитника «стервятники» готовы заплатить 3 миллиона евро сразу, 1,5 миллиона – в январе 2026 года и еще 1,5 миллиона – в июле 2026 года. Также «Фламенго» предлагает «Интернасьоналу» простить долг в 4 миллиона евро за опорника Тиаго Майю, который с лета 2024-го выступает за «колорадос».

Предложение было сделано 18 января, а 19 января «Интернасьонал» отметил, что хочет получить за Витао 10 миллионов евро одним платежом, плюс списать долг в 4 миллиона евро за Майю.

Пока неизвестно, продолжат ли стороны переговоры, или «Фламенго» сфокусируется на других вариантах усиления состава.

Ранее сообщалось, что 7 миллионов евро «Интернасьоналу» за Витао предлагал «Наполи».

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Витао Интернасьонал Фламенго трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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