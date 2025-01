Фламенго предложил 6 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера

«Фламенго» проявляет заинтересованность в услугах 24-летнего экс-центрбека «Шахтера» Витао, который ныне имеет контракт с «Интернасьоналом».

По информации журналиста Вене Касагранде, «Фламенго» уже сделал конкретное предложение по трансферу Витао.

За защитника «стервятники» готовы заплатить 3 миллиона евро сразу, 1,5 миллиона – в январе 2026 года и еще 1,5 миллиона – в июле 2026 года. Также «Фламенго» предлагает «Интернасьоналу» простить долг в 4 миллиона евро за опорника Тиаго Майю, который с лета 2024-го выступает за «колорадос».

Предложение было сделано 18 января, а 19 января «Интернасьонал» отметил, что хочет получить за Витао 10 миллионов евро одним платежом, плюс списать долг в 4 миллиона евро за Майю.

Пока неизвестно, продолжат ли стороны переговоры, или «Фламенго» сфокусируется на других вариантах усиления состава.

Ранее сообщалось, что 7 миллионов евро «Интернасьоналу» за Витао предлагал «Наполи».

Detalhes da proposta do Flamengo ao Internacional por Vitão:



Perdão do valor de 4m de euros a receber pela venda de Thiago Maia



3 milhões de euros à vista com desconto das custas de honorários com advogados por conta das parcelas em atraso de Thiago Maia



1,5 milhão de euros em… pic.twitter.com/XsogicK00k