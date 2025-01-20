Турецкий вояж Динамо. Смогут ли киевляне хлопнуть дверью?

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК Динамо (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Во вторник, 21 января, в Стамбуле в 17.30 по киевскому времени «Динамо» проведет поединок седьмого тура основного раунда Лиги Европы против «Галатасарая».

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К поединку против вице-чемпионов Украины лучшая на данный момент команда Турции подходит в хорошем настроении.

В общей таблице основного раунда Лиги Европы «Галатасарай» занимает высокое шестое место. В активе стамбульцев – по три победы и ничьи.

В чемпионате Турции подопечные Окана Бурука тоже идут без поражений (единственные в лиге) и единолично возглавляют турнирную таблицу.

Правда, накануне встречи с «Динамо» безоговорочный лидер турецкого чемпионата неожиданно потерял очки в выездном поединке против безоговорочного аутсайдера – «Хатайспора» (занимает предпоследнее место в турнирной таблице).

Хозяева первыми открыли счет – в середине первой половины встречи.

Гости отыгрались во втором тайме усилиями Осимхена, который реализовал пенальти. Для главного бомбардира «Галатасарая» этот гол стал 11-м в 14-ти поединках турецкой Суперлиги.

Вторая половина встречи прошла полностью под диктовку «Галатасарая», но взломать защиту аутсайдера лидеру чемпионата так и не удалось.

Эта осечка не повлияла на турнирное положение команды Бурука. Она все так же недосягаема для преследователей: опережает «Фенербахче» на девять очков. Правда, у команды Моуринью есть один матч в запасе.

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Подопечные Александра Шовковского к самому раннему в своей истории возобновлению евросезона готовились посредством товарищеских поединков. Готовились они в Турции, дабы хотя бы в этот раз избежать излишних сложностей логистики.

«Бело-синие» в рамках турецкого сбора провели пять контрольных поединков. Проиграли немецкому «Магдебургу» 1:3, одолели румынский ФКСБ 2:1, словенский «Марибор» 2:0 и болгарский ЦСКА 1948 – 4:1. Поединок против польского «Видзева» завершился вничью 1:1.

Киевскую команду покинули два полузащитника – Александр Андриевский и Владимир Шепелев.

На просмотре в команде Шовковского были два центрбека – Богдан Слюбик и Име Окон, однако от услуг этих защитников «бело-синие» решили отказаться.

Уже в общей группе работал на сборе капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко. Полностью восстановился после травмы и Александр Пихаленок. А вот у Дениса Попова небольшое повреждение ноги.

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«Галатасарай» видится очевидным фаворитом противостояния. Стамбульская команда, в отличие от киевской, имеет практику официальных матчей. К тому же команда Бурука может похвастаться в нынешнем сезоне отличной игрой на евроарене, тогда как «Динамо» в нынешнем сезоне является абсолютно худшей командой Лиги Европы (последнее место в турнирной таблице и заблаговременное расставание с мечтой выхода в плей-офф). Да и по уровню исполнителей «Галатасарай» сейчас заметно превосходит «Динамо».

Единственное преимущество команды Александра Шовковского в данном поединке – груз ответственности за результат уже не будет над ней довлеть. С другой стороны, а разве этот груз над ней довлел в предыдущих шести встречах?

Максим КУЧЕР из Стамбула, специально для Sport.ua