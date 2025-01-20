ВИДЕО. Пародия на топ-сериал. Карпаты оригинально презентовали руховцев
Для анонса 4 трансферов львовяне сняли специальный ролик в стиле «Игры в кальмаре»
Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании четырех футболистов «Руха»: защитника Алексея Сыча, атакующих хавбеков Олега Федора и Ильи Квасницы, а также нападающего Игоря Краснопира.
«Зелено-белые» заключили долгосрочные контракты с Краснопиром и Сычем, а Квасница и Федор присоединились к клубу на правах аренды с последующим обязательным выкупом в течение 2025 года.
Для презентации новичков пресс-служба «Карпат» сняли видеоролик в стиле популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».
ВИДЕО. Пародия на топ-сериал. Карпаты оригинально презентовали руховцев
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