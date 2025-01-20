Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании четырех футболистов «Руха»: защитника Алексея Сыча, атакующих хавбеков Олега Федора и Ильи Квасницы, а также нападающего Игоря Краснопира.

«Зелено-белые» заключили долгосрочные контракты с Краснопиром и Сычем, а Квасница и Федор присоединились к клубу на правах аренды с последующим обязательным выкупом в течение 2025 года.

Для презентации новичков пресс-служба «Карпат» сняли видеоролик в стиле популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

ВИДЕО. Пародия на топ-сериал. Карпаты оригинально презентовали руховцев