Главный тренер Реала решил уйти со своего поста

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уведомил команду о своем намерении покинуть пост летом 2025 года.

Как отмечает Radioestadio Noche на радио Onda Cero, Анчелотти хочет завершить свой контракт, рассчитанный до 2026 года, на год раньше. По словам итальянского наставника, команде нужно новое видение стиля игры, поскольку в последнее время «Реал» демонстрирует нестабильные результаты.

Во время своей второй каденции в «Реале» Анчелотти получил немало титулов: дважды выигрывал чемпионат Испании, дважды триумфовал в Лиге чемпионов, а также завоевал Кубок Испании, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

Несмотря на свое решение, Карло оставляет открытой возможность завершить контракт в 2026 году, если итоги нынешнего сезона будут успешными для команды.

Основным претендентом на пост тренера «Реала» в следующем сезоне является Хаби Алонсо, нынешний наставник леверкузенского «Байера». Однако его назначение пока не является окончательным, поскольку ситуация еще может измениться.