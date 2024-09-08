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Словакия
08.09.2024 19:00 – FT 2 : 0
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Лига наций
08 сентября 2024, 21:11 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:51
1123
1

Лига наций. Друзей рф наказали, Сантуш снова проиграл, Сан-Марино – лидер!

Состоялось несколько матчей первого игрового дня второго тура турнира сборных

08 сентября 2024, 21:11 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:51
1123
1
Лига наций. Друзей рф наказали, Сантуш снова проиграл, Сан-Марино – лидер!
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября состоялось несколько матчей первого игрового дня второго тура Лиги наций 2024/25.

Сборная Дании в группе 4 Дивизиона А уверенно переиграла друзей россии – сборную Сербии. Игра завершилась со счетом 2:0, а голами отметились Альберт Гренбек и Юссуф Поульсен.

Датская команда добыла вторую победу подряд. В первом туре «динамит» одолел Швейцарию. В квартете с датчанами, сербами и швейцарцами также выступает Испания.

Сборная Словакии одолела Азербайджан 2:0 в группе 1 Дивизиона С благодаря забитым мячам Ондрея Дуды и Давида Стрелеца. Тренером азербайджанского коллектива является известный португальский коуч Фернанду Сантуш, который работал и с Португалей, и с Польшей. Для Сантуша это был второй матч во главе национальной команды Азербайджана и второе поражение. В 1-м туре Фернарду и Ко проиграли Швеции 1:3.

Болгария минимально выиграла у Северной Ирландии 1:0. Единственный мяч оформил Кирилл Десподов. Болгария и Северная Ирландия играют в группе 3 Дивизиона С вместе с Люксембургом и беларусью.

Гибралтар и Лихтенштейн в квартете 1 Дивизиона D устроили настоящий триллер. До 90+2-й минуты счет был 1:1. Тогда гости забили, но рефери отменил взятие ворот. На 90+7-й Гибралтар вышел вперед, но на 90+14-й Люксембург вырвал ничью! В итоге сейчас лидером группы является сборная Сан-Марино, которая в 1-м туре одолела лихтенштейнцев 1:0.

Лига наций 2024/25. 2-й тур, 8 сентября

Дивизион А. Группа 4

  • Дания – Сербия – 2:0

Голы: Гренбек, 36, Поульсен, 61

Дивизион С. Группа 1

  • Словакия – Азербайджан – 2:0

Голы: Дуда, 22 (пен.), Стрелец, 26

Дивизион С. Группа 3

  • Болгария – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Десподов, 40

Дивизион D. Группа 1

  • Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2

Голы: Уокер, 8, Сканлон, 90+7 – Саглам, 53, Хаслер, 90+14

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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EGOS
футбольні карлики рубаються не на жарт!!))
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