Лига наций. Друзей рф наказали, Сантуш снова проиграл, Сан-Марино – лидер!

8 сентября состоялось несколько матчей первого игрового дня второго тура Лиги наций 2024/25.

Сборная Дании в группе 4 Дивизиона А уверенно переиграла друзей россии – сборную Сербии. Игра завершилась со счетом 2:0, а голами отметились Альберт Гренбек и Юссуф Поульсен.

Датская команда добыла вторую победу подряд. В первом туре «динамит» одолел Швейцарию. В квартете с датчанами, сербами и швейцарцами также выступает Испания.

Сборная Словакии одолела Азербайджан 2:0 в группе 1 Дивизиона С благодаря забитым мячам Ондрея Дуды и Давида Стрелеца. Тренером азербайджанского коллектива является известный португальский коуч Фернанду Сантуш, который работал и с Португалей, и с Польшей. Для Сантуша это был второй матч во главе национальной команды Азербайджана и второе поражение. В 1-м туре Фернарду и Ко проиграли Швеции 1:3.

Болгария минимально выиграла у Северной Ирландии 1:0. Единственный мяч оформил Кирилл Десподов. Болгария и Северная Ирландия играют в группе 3 Дивизиона С вместе с Люксембургом и беларусью.

Гибралтар и Лихтенштейн в квартете 1 Дивизиона D устроили настоящий триллер. До 90+2-й минуты счет был 1:1. Тогда гости забили, но рефери отменил взятие ворот. На 90+7-й Гибралтар вышел вперед, но на 90+14-й Люксембург вырвал ничью! В итоге сейчас лидером группы является сборная Сан-Марино, которая в 1-м туре одолела лихтенштейнцев 1:0.

Лига наций 2024/25. 2-й тур, 8 сентября

Дивизион А. Группа 4

Дания – Сербия – 2:0

Голы: Гренбек, 36, Поульсен, 61

Дивизион С. Группа 1

Словакия – Азербайджан – 2:0

Голы: Дуда, 22 (пен.), Стрелец, 26

Дивизион С. Группа 3

Болгария – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Десподов, 40

Дивизион D. Группа 1

Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2

Голы: Уокер, 8, Сканлон, 90+7 – Саглам, 53, Хаслер, 90+14

𝐓𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓!



Herrelandsholdet tager en 2-0 sejr på to fremragende mål af Grønbæk og Yussuf Poulsen. Dehar dermed seks point efter de første to kampe og den perfekte start på Nations League 🔥



Sikke en kamp - sikke en opbakning 🙌



📸 @fbbillederdk #ForDanmark… pic.twitter.com/zZCNdawNXA — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 8, 2024

It’s all over in Plovdiv. pic.twitter.com/riMJWJAP48 — Northern Ireland (@NorthernIreland) September 8, 2024