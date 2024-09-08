Лига наций. Друзей рф наказали, Сантуш снова проиграл, Сан-Марино – лидер!
Состоялось несколько матчей первого игрового дня второго тура турнира сборных
8 сентября состоялось несколько матчей первого игрового дня второго тура Лиги наций 2024/25.
Сборная Дании в группе 4 Дивизиона А уверенно переиграла друзей россии – сборную Сербии. Игра завершилась со счетом 2:0, а голами отметились Альберт Гренбек и Юссуф Поульсен.
Датская команда добыла вторую победу подряд. В первом туре «динамит» одолел Швейцарию. В квартете с датчанами, сербами и швейцарцами также выступает Испания.
Сборная Словакии одолела Азербайджан 2:0 в группе 1 Дивизиона С благодаря забитым мячам Ондрея Дуды и Давида Стрелеца. Тренером азербайджанского коллектива является известный португальский коуч Фернанду Сантуш, который работал и с Португалей, и с Польшей. Для Сантуша это был второй матч во главе национальной команды Азербайджана и второе поражение. В 1-м туре Фернарду и Ко проиграли Швеции 1:3.
Болгария минимально выиграла у Северной Ирландии 1:0. Единственный мяч оформил Кирилл Десподов. Болгария и Северная Ирландия играют в группе 3 Дивизиона С вместе с Люксембургом и беларусью.
Гибралтар и Лихтенштейн в квартете 1 Дивизиона D устроили настоящий триллер. До 90+2-й минуты счет был 1:1. Тогда гости забили, но рефери отменил взятие ворот. На 90+7-й Гибралтар вышел вперед, но на 90+14-й Люксембург вырвал ничью! В итоге сейчас лидером группы является сборная Сан-Марино, которая в 1-м туре одолела лихтенштейнцев 1:0.
Лига наций 2024/25. 2-й тур, 8 сентября
Дивизион А. Группа 4
- Дания – Сербия – 2:0
Голы: Гренбек, 36, Поульсен, 61
Дивизион С. Группа 1
- Словакия – Азербайджан – 2:0
Голы: Дуда, 22 (пен.), Стрелец, 26
Дивизион С. Группа 3
- Болгария – Северная Ирландия – 1:0
Гол: Десподов, 40
Дивизион D. Группа 1
- Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2
Голы: Уокер, 8, Сканлон, 90+7 – Саглам, 53, Хаслер, 90+14
𝐓𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓!— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 8, 2024
Herrelandsholdet tager en 2-0 sejr på to fremragende mål af Grønbæk og Yussuf Poulsen. Dehar dermed seks point efter de første to kampe og den perfekte start på Nations League 🔥
Sikke en kamp - sikke en opbakning 🙌
📸 @fbbillederdk #ForDanmark… pic.twitter.com/zZCNdawNXA
It’s all over in Plovdiv. pic.twitter.com/riMJWJAP48— Northern Ireland (@NorthernIreland) September 8, 2024
FT at the Europa Point Stadium where the points are shared after a crazy few minutes in injury time.— Gibraltar FA (@GibraltarFA) September 8, 2024
🇬🇮 2 - 2🇱🇮
Liechtenstein equalise with a last second penalty after James Scanlon thought he'd won it mere moments earlier pic.twitter.com/pYJ9kDcicU
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