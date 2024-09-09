Лига наций09 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:50
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Дания – Сербия – 2:0. Заруба в Копенгагене. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
09 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:50
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Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дания дома обыграла команду Сербии (2:0). Голы забили Альберт Гренбек и Юссуф Поульсен.
Лига наций 2024/25
Лига A. Группа 4. 2-й тур, 8 сентября
19:00 Дания – Сербия – 2:0
Гол: Альберт Гренбек, 36, Юссуф Поульсен, 61
Видео голов и обзор матча
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Грёнбек (Дания).
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