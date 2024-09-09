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Лига наций УЕФА. Лига A
Дания
08.09.2024 19:00 – FT 2 : 0
Сербия
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Лига наций
09 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:50
236
0

Дания – Сербия – 2:0. Заруба в Копенгагене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

09 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:50
236
0
Дания – Сербия – 2:0. Заруба в Копенгагене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дания дома обыграла команду Сербии (2:0). Голы забили Альберт Гренбек и Юссуф Поульсен.

Лига наций 2024/25

Лига A. Группа 4. 2-й тур, 8 сентября

19:00 Дания – Сербия – 2:0

Гол: Альберт Гренбек, 36, Юссуф Поульсен, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Грёнбек (Дания).
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Лига наций сборная Дании по футболу сборная Сербии по футболу видео голов и обзор Юссуф Поульсен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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