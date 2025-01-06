Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Лестер – 2:1. Победа на классе. Видео голов и обзор
Англия
06 января 2025, 05:21 |
25
0

Астон Вилла – Лестер – 2:1. Победа на классе. Видео голов и обзор

Хозяева одолели аутсайдера с минимальным счетом

06 января 2025, 05:21 |
25
0
Астон Вилла – Лестер – 2:1. Победа на классе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В матче 20-го тура АПЛ встречались «Астон Вилла» и «Лестер».

Первый тайм закончился результативной ничьей, как таковых опасных моментов команды не создали. Во второй половине встречи атаки обоих команд стали более конкретным и острыми. Счет открыли хозяева: голом на 58 минуте отличился Росс Баркли. Спустя всего 5 минут «лисы» сравняли счет усилиями Мавидиди. Но разница в классе команд все же привела «бирмингемцев» к победе: Леон Бєйли на 76 минуте забил победный мяч.

АПЛ. 20-й тур. 4 января

Астон Вилла – Лестер – 0:5

Голы: Баркли, 58, Бэйли, 76 – Мавидиди, 63

Видео голов и обзор матча:

По теме:
«Очень доволен». Слот прокомментировал матч с Манчестер Юнайтед
«Мы должны быть разочарованны». Аморим – после матча с Ливерпулем
ВИДЕО. Комментарии Слота и Аморима после суперматча Ливерпуля и МЮ
Астон Вилла Лестер Астон Вилла - Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Леон Бэйли Росс Баркли
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Бокс | 05 января 2025, 07:51 5
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?

Наибольшее признание получил Джо Луис

Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Бокс | 05 января 2025, 08:23 1
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше

Тайсон не готов завершать карьеру

Анчелотти удивил комментарием по Лунину перед матчем Кубка Испании
Футбол | 06.01.2025, 03:54
Анчелотти удивил комментарием по Лунину перед матчем Кубка Испании
Анчелотти удивил комментарием по Лунину перед матчем Кубка Испании
МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
Футбол | 05.01.2025, 20:28
МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
МЮ сенсационно сыграл вничью на выезде с Ливерпулем
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Бокс | 05.01.2025, 08:50
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
04.01.2025, 21:09 27
Футбол
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
04.01.2025, 22:23 3
Футбол
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
04.01.2025, 08:49 12
Бокс
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
04.01.2025, 03:20 5
Бокс
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
04.01.2025, 01:47 6
Футбол
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
Коноплянка не забил буллит. Украина с треском выбыла из ЧМ по медиафутболу
04.01.2025, 21:05 27
Футбол
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 4
Бокс
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
04.01.2025, 18:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем