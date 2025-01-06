Астон Вилла – Лестер – 2:1. Победа на классе. Видео голов и обзор

В матче 20-го тура АПЛ встречались «Астон Вилла» и «Лестер».

Первый тайм закончился результативной ничьей, как таковых опасных моментов команды не создали. Во второй половине встречи атаки обоих команд стали более конкретным и острыми. Счет открыли хозяева: голом на 58 минуте отличился Росс Баркли. Спустя всего 5 минут «лисы» сравняли счет усилиями Мавидиди. Но разница в классе команд все же привела «бирмингемцев» к победе: Леон Бєйли на 76 минуте забил победный мяч.

АПЛ. 20-й тур. 4 января

Астон Вилла – Лестер – 0:5

Голы: Баркли, 58, Бэйли, 76 – Мавидиди, 63

Видео голов и обзор матча: