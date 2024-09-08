ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний игрок покинул Верес
Дмитрий Шух продолжит карьеру во Второй лиге
19-летний хавбек Дмитрий Шух покинул ровенский «Верес» и продолжит карьеру в составе «Ужгорода», выступающего во Второй лиге.
Нынешний сезон Дмитрий Шух на правах аренды начинал в составе перволигового «Хуста». Впрочем, на этой неделе этот клуб из Закарпатья объявил об отказе от дальнейшего участия в соревнованиях ПФЛ.
За главную команду ровенского «Вереса» на самом высоком уровне Дмитрий Шух успел сыграть 4 матча. В составе юношеской команды красно-черных в течение трех сезонов полузащитник отыграл 63 матча и забил 4 гола.
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