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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 20:24 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:51
716
0

ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний игрок покинул Верес

Дмитрий Шух продолжит карьеру во Второй лиге

08 сентября 2024, 20:24 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:51
716
0
ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний игрок покинул Верес
ФК Верес. Шух

19-летний хавбек Дмитрий Шух покинул ровенский «Верес» и продолжит карьеру в составе «Ужгорода», выступающего во Второй лиге.

Нынешний сезон Дмитрий Шух на правах аренды начинал в составе перволигового «Хуста». Впрочем, на этой неделе этот клуб из Закарпатья объявил об отказе от дальнейшего участия в соревнованиях ПФЛ.

За главную команду ровенского «Вереса» на самом высоком уровне Дмитрий Шух успел сыграть 4 матча. В составе юношеской команды красно-черных в течение трех сезонов полузащитник отыграл 63 матча и забил 4 гола.

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Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно Ужгород Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Верес
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