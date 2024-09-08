АШУР: «Спарринг с Зарей дал много информации. Победы оставим на матчи УПЛ»

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур рассказал о спарринге со «Зарей» (1:2) и главных целях, которые преследовал тренерский штаб перед этим поединком:

– Какую информацию для размышлений дал этот поединок? Какая это информация?

– Сегодня нужно начать с цели поединка. Мы решали многие вопросы: дать поиграть тем, кто и так играет обычно, дать игровую практику игрокам первой команды, получающим меньше времени. Безусловно, было много ребят, номинально в «Полесье-2», нужно было и им дать немного контекста по сопротивлению, к которому им нужно стремиться. Сегодня было много информации по каждому из этих разных контекстов, также есть очень приятная информация. Конечно, все всегда хотят результат, но его не может быть всегда. Если мы будем проигрывать только в контрольных матчах, то я готов делать это без сомнений, если мы будем добиваться желаемых целей. Вы видели и смешанные составы, сегодня всем хотелось победить, но это точно не было первым приоритетом. После нескольких выходных игроки первой команды получили существенную нагрузку и микросбор, можно сказать, а сегодня был его последний день. Сейчас ребята пойдут в тренажерный зал и будут в микроцикле готовиться к следующей игре.

– Насколько вы удовлетворены ближайшим резервом, возможно, кто вас приятно поразил? Возможно, о ком вы изменили мнение и будете допускать кого-то в первую команду?

– На самом деле к тренировочному процессу регулярно приобщаются игроки «Полесье-2». Обычно это те, кто проявляет себя на тренировках и в матчах за «Полесье-2». Часто это происходит, чтобы мы дозировали нагрузку на игроков первой команды, поэтому этих футболистов мы знаем достаточно неплохо. Мы постоянно на контакте с тренерским штабом «Полесье-2». Не скажу, что сегодня был кто-то, кроме игрока на просмотре, который стал для нас сюрпризом. Мы знаем, что ребята работают в том же направлении, что и первая команда. Мы знали, что будут вопросы в том, смогут ли они в этот момент играть на этом уровне, но точно было понятно, что они будут компенсировать это желанием, которое мы видели на последнем отрезке матча. Очень приятное впечатление оставила атакующая группа игроков, которая в основном сформирована из игроков второй команды. Безусловно, есть те, кого можно выделить с положительной точки зрения, но не хочу сейчас этого делать, чтобы ни у кого не было звездной болезни. Я думаю, и так все знают, кто сегодня выделялся.

– Насколько следует учитывать результат или сегодня это не было главным?

– Думаю, если спросить это у всех присутствующих, то ответы будут разными. Я уже говорил, что сегодня у нас была конкретная цель. Это была завершающая часть маленького микроцикла под перегрузкой. Это был учебный процесс, фактически эта игра была завершающей тренировкой недели с повышенной ответственностью и большим желанием получить как можно больше информации. Мы хотим выигрывать всегда, но мы очень хорошо понимаем, что сегодня сами себе создали контекст, где мы получили больше сложностей на поле. Но это было с целью получить больше информации, поэтому каждый судит по-своему. Но для меня внутренне, это был обучающий контекст и контекст развития всех, кто здесь участвовал – не больше. Возможно, это кому-то не понравится, но, извините, это мое личное мнение.

– Оставляем победы на официальные матчи?

– Такой план (смеется).