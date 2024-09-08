ВИДЕО. Мексика уверенно победила Новую Зеландию

8 сентября в 04:00 состоялась товарищеская игра между сборными Мексики и Новой Зеландии (3:0). Матч проходил на нейтральном поле «Роуз Болл», Калифорния. Хозяевам удалось уверенно обыграть Новую Зеландию и оставить свои ворота пустыми.

Мексика, США и Канада будут принимать на своих полях Чемпионат мира-2026

Мексика – Новая Зеландия – 3:0 (1:0)

Голы: Пинеда, (5), Уэрта Валера, (53), Ромо Баррон, (57)