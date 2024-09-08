Товарищеские матчи
08.09.2024 04:00 – FT 3 : 0
Другие новости08 сентября 2024, 21:33 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:34
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ВИДЕО. Мексика уверенно победила Новую Зеландию
Мексика вместе с США и Канадой будет принимать Чемпионат мира-2026
08 сентября 2024, 21:33 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:34
54
0
8 сентября в 04:00 состоялась товарищеская игра между сборными Мексики и Новой Зеландии (3:0). Матч проходил на нейтральном поле «Роуз Болл», Калифорния. Хозяевам удалось уверенно обыграть Новую Зеландию и оставить свои ворота пустыми.
Мексика, США и Канада будут принимать на своих полях Чемпионат мира-2026
Мексика – Новая Зеландия – 3:0 (1:0)
Голы: Пинеда, (5), Уэрта Валера, (53), Ромо Баррон, (57)
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Ромо (Мексика).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Huerta (Мексика).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Орбелин Пинеда (Мексика).
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