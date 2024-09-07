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  4. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру против Албании
Лига наций
07 сентября 2024, 20:58 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:04
307
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру против Албании

Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena

07 сентября 2024, 20:58 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:04
307
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру против Албании
УАФ

7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва не вышли из группы.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру против Албании

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу стартовые составы Лига наций Украина - Албания
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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