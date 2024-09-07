Лига наций07 сентября 2024, 20:58 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:04
307
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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру против Албании
Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena
07 сентября 2024, 20:58 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:04
307
0
7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.
Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва не вышли из группы.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру против Албании
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