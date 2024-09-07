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Лига наций
07 сентября 2024, 20:32 | Обновлено 07 сентября 2024, 20:41
7259
39

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании

7 сентября в 21:45 сине-желтые сыграют матч 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 20:32 | Обновлено 07 сентября 2024, 20:41
7259
39
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании

7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва не вышли из группы.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.

Украинская сборная следующий матч 2-го тура проведет 10 сентября в Праге против Чехии.

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Судаков, Бражко, Шапаренко – Цыганков, Яремчук, Кабаев

Запас: Бущан, Лунин, Бондар, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Ванат, Зинченко, Тымчик, Пихаленок

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания стартовые составы Сергей Ребров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 40
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movkli
Дякую, Мегого за обмеження на 2 пристрої, тепер я у Харкові та батько у Харківській області будемо дивитися футбол по черзі, жмоти...
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
LexХХХ
Матвієнко в обоймі, це вже "радує". Зараз почнуться перерасовки назад і поперек поля, і десь Матвій начудить, він це вміє
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+6
Александр Шевченко
Конопля, Матвиенка, Мудаков?? Сережа, ты что курил сегодня? Что эти пассажиры забыли в стартовом составе?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
LexХХХ
Он грузини чехів наказують з рахунком 4-1, а це тому, що в них грають найкращі, а не як в Реброва - блатні.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Main
Все таки конопля и все таки Судаков
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+2
v2341770
Тільки що Експерт мегого А. Кравець заявив: "Стиль збУ - це атакувальний конструктивний футбол..." Від цих слів майже втратив свідомість, ви йому вірите?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
УЕФА порахувало там про вихованців 
Немає і правда фк гундяй в топах, а ФК Динамо Київ є.
А фк гундяй хай тренується...
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+1
ZANREGENT1993
Коля- привоз ещё и капитан...
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+1
Tower Bridge
Надо было динамовских дополнить Оболонью и Берегом, а не Шахтёром.
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+1
_Quantum19_
Знову від Кабаєва жодного зиску збірна не матиме. Не його позиція. Йому б на рамці стояти.
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0
Pavel_i_CO
Днонэтскає лайно активізувалося під вечір. Мабуть отримали дозвіл від ордловських кураторів погавкати до опівночі. Лугандони недобиті 
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0
avk2307
Защита вызывает опасение.
У меня ощущение , что первый тайм 0-1 проиграем, а в перерыве две замены и 2-1 в итоге победим.
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0
Pixelman
Конопля? Ріл?
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0
TarasTaras94
Все таки ставку на Коноплю робить Ребров, хоча по Євро здалось, що Тимчик краще. Та і між Юхимом та Віктором не дуже хімія була протягом відбору, Циганкову звичніше коли крайній захисник закриває ширину, а це точно не Конопля зі своєю швидкістю 
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0
_Quantum19_
Щось представників з "Динамо" як двома пальцями по асфальту вдарити. А "динамофани" з піною у рота голосили, що дев'ять, дев'ять...
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-2
Стюард #11
Хорошо что без Ярмолы
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Буде перемога👍
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
когда грузины 4-0 обыгрывают титулованных чехов, с уч. времен со Словакией ... где-то там среднестатистический фанат этой сборной просто мечтает "о таком физруке как Ребров", писал, пишу и буду это писать
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-6
Показать Скрыть 5 ответов
FootFun1
Опять троешинские скулят, в который раз доказывая что им пофиг на сборную, им нужно только чтобы больше динамовцев играло
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-7
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Отаман
Чомусь немає у складі дев'ять з фк гуньдяй, якщо би у Мудрика не було травми, було б усього два гуньдяя😂
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-8
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