Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании
7 сентября в 21:45 сине-желтые сыграют матч 1-го тура Лиги наций
7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.
Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.
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Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва не вышли из группы.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.
Украинская сборная следующий матч 2-го тура проведет 10 сентября в Праге против Чехии.
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании
Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Судаков, Бражко, Шапаренко – Цыганков, Яремчук, Кабаев
Запас: Бущан, Лунин, Бондар, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Ванат, Зинченко, Тымчик, Пихаленок
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