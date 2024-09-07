Лига наций07 сентября 2024, 15:47 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:00
490
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ВИДЕО. Сборная Украины совершила прогулку по Праге перед игрой с Албанией
Поединок 1-го тура Лиги наций пройдет 7 сентября в 21:45
07 сентября 2024, 15:47 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:00
490
1
7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.
Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.
Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва не вышли из группы.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.
Украинская сборная следующий матч 2-го тура проведет 10 сентября в Праге против Чехии.
ВИДЕО. Сборная Украины совершила прогулку по Праге перед игрой с Албанией
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