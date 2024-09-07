7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва не вышли из группы.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.

Украинская сборная следующий матч 2-го тура проведет 10 сентября в Праге против Чехии.

ВИДЕО. Сборная Украины совершила прогулку по Праге перед игрой с Албанией