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Лига наций
07 сентября 2024, 15:47 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:00
490
1

ВИДЕО. Сборная Украины совершила прогулку по Праге перед игрой с Албанией

Поединок 1-го тура Лиги наций пройдет 7 сентября в 21:45

07 сентября 2024, 15:47 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:00
490
1
ВИДЕО. Сборная Украины совершила прогулку по Праге перед игрой с Албанией
УАФ

7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва не вышли из группы.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.

Украинская сборная следующий матч 2-го тура проведет 10 сентября в Праге против Чехии.

ВИДЕО. Сборная Украины совершила прогулку по Праге перед игрой с Албанией

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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