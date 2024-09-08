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  4. В Италии рассказали, рассчитывает ли Рома на Довбика в матче против Дженоа
Италия
08 сентября 2024, 21:46 |
351
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В Италии рассказали, рассчитывает ли Рома на Довбика в матче против Дженоа

Артем из-за травмы рискует пропустить матч 4-го тура Серии А, который пройдет 15 сентября

08 сентября 2024, 21:46 |
351
0
В Италии рассказали, рассчитывает ли Рома на Довбика в матче против Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 5 сентября 2024 года, стало известно, что нападающий римской «Ромы» Артем Довбик из-за травмы пропустит сентябрьские матчи национальной сборной Украины в Лиге наций.

Артем вернулся в Италию для прохождения медицинского обследования. Сообщается, что ситуацию с повреждением украинца досконально пока нк оценили, но в Риме настроены оптимистически.

Тем не менее, издание Planeta Roma утверждает, что наставник волков Даниэле Де Росси не рассчитывает на Артема в матче 4-го тура Серии А против Дженоа, который состоится 15 сентября. Однако подключение Довбика к матчу не исключено.

Довбик провел за Рому 3 матча в чемпионате Италии 2024/25, но голевыми действиями не отличился. Артем присоединился к столичному итальянскому клубу летом 2024 года, уйдя из каталонской Жироны.

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Даниэле Де Росси Артем Довбик травма Рома Рим Дженоа Дженоа - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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