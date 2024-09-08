В Италии рассказали, рассчитывает ли Рома на Довбика в матче против Дженоа

В четверг, 5 сентября 2024 года, стало известно, что нападающий римской «Ромы» Артем Довбик из-за травмы пропустит сентябрьские матчи национальной сборной Украины в Лиге наций.

Артем вернулся в Италию для прохождения медицинского обследования. Сообщается, что ситуацию с повреждением украинца досконально пока нк оценили, но в Риме настроены оптимистически.

Тем не менее, издание Planeta Roma утверждает, что наставник волков Даниэле Де Росси не рассчитывает на Артема в матче 4-го тура Серии А против Дженоа, который состоится 15 сентября. Однако подключение Довбика к матчу не исключено.

Довбик провел за Рому 3 матча в чемпионате Италии 2024/25, но голевыми действиями не отличился. Артем присоединился к столичному итальянскому клубу летом 2024 года, уйдя из каталонской Жироны.