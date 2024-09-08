9 сентября на «Уллевол» пройдет матч 2-го тура Лиги Наций, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Австрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Норвегия

Команда уже откровенно разочаровывает. Раньше списывали на молодость лидеров, Эдегора и Холланда. Но оба уже далеко не тинэйджеры, да и в целом сейчас в обойме у скандинавов хватает игроков, что представляют клубы топ-чемпионатов. Но все равно они в прошлом году безнадежно отстали в отборе не только от Испании, признанного фаворита, но и Шотландии. При этом снова Столе Сольбаккен сохранил свой пост, и начинает новый цикл. На этот раз оптимальную заявку собрать не получилось, есть травмированные, в первую очередь Оскар Бобб из Манчестер Сити. Но все равно список внушительный. В Алматы против казахов Эрлинг и компания снова разочаровали, стартовав с нулевой ничьей. Бомбардир Сити, кстати, отбегал полный матч.

Австрия

Сборная вышла на свой уже очередной Евро. А уже там оставила довольно противоречивое впечатление. В актив можно включать то, что Das Team дала бой французам (особенно это прочувствовал Мбаппе, которому сломали челюсть), проиграв только из-за курьезного взятия ворот. А потом в групповом этапе получилось выиграть и у Польши, и у Нидерландов, забивая им по три гола. Но уже в 1/8 финала команда уступила Турции. Причем получила в свои ворота голы после стандартов от фактурного центрбека Демирала. Тем не менее, Ральф Рангник и его тренерский штаб сохранили должности. Начиная новый цикл не без проблем (чего стоит явно затянувшееся возвращение Алабы), австрийцы в гостях у соседней Словении, обменявшись голами в первые пол часа, в итоге так и закончили ничьей 1:1.

Статистика личных встреч

Сборные рубятся уже больше века, с Олимпиады-1912. И у австрийцев в восьми матчах шесть побед при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом скандинавов, что играют дома. Но они не оправдывают оптимистических ожиданий - поверим, что опытные австрийцы не проиграют (коэффициент - 1,65).