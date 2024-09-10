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Лига наций УЕФА. Лига B
Норвегия
09.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Австрия
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Лига наций
10 сентября 2024, 02:37 | Обновлено 10 сентября 2024, 02:44
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Норвегия – Австрия – 2:1. Победный мяч Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 02:37 | Обновлено 10 сентября 2024, 02:44
30
0
Норвегия – Австрия – 2:1. Победный мяч Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

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В Лиге B Норвегия взяла три очка. Гол знаменитого форварда Эрлинга Холанда на 80-й минуте принес победу команде из Норвегии над Австрией (2:1).

Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Норвегия – Австрия – 2:1

Голы: Мюре, 9, Холанд, 80 – Забитцер, 37

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Felix Horn Myhre (Норвегия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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