Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

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В Лиге B Норвегия взяла три очка. Гол знаменитого форварда Эрлинга Холанда на 80-й минуте принес победу команде из Норвегии над Австрией (2:1).

Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Норвегия – Австрия – 2:1

Голы: Мюре, 9, Холанд, 80 – Забитцер, 37

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