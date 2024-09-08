ВИДЕО. Сборная США впервые с 1957 года проиграла Канаде на своем поле

7 сентября в 23:00 состоялась товарищеская игра между сборными США и Канады (1:2). Матч прошел в Канзасе на стадионе «Спортинг Парк». Хозяева поля впервые с 1957 проиграли канадцам в домашней встрече.

В 2026 году чемпионат мира будет проведен на территории США, Канады и Мексики.

США – Канада – 1:2 (0:1)

Голы: Де ла Торре, (66) – Шаффелберг, (17), Дэвид, (58)