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07.09.2024 23:00 1 : 2
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08 сентября 2024, 21:04 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:23
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ВИДЕО. Сборная США впервые с 1957 года проиграла Канаде на своем поле

США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира-2026

08 сентября 2024, 21:04 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:23
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ВИДЕО. Сборная США впервые с 1957 года проиграла Канаде на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine. США - Канада

7 сентября в 23:00 состоялась товарищеская игра между сборными США и Канады (1:2). Матч прошел в Канзасе на стадионе «Спортинг Парк». Хозяева поля впервые с 1957 проиграли канадцам в домашней встрече.

В 2026 году чемпионат мира будет проведен на территории США, Канады и Мексики.

США – Канада – 1:2 (0:1)

Голы: Де ла Торре, (66) – Шаффелберг, (17), Дэвид, (58)

События матча

45’ +21
ГОЛ ! Мяч забил Лука де ла Торре (США).
45’ +13
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Шаффельбург (Канада).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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