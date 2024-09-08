Другие новости08 сентября 2024, 21:04 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:23
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ВИДЕО. Сборная США впервые с 1957 года проиграла Канаде на своем поле
США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира-2026
08 сентября 2024, 21:04 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:23
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7 сентября в 23:00 состоялась товарищеская игра между сборными США и Канады (1:2). Матч прошел в Канзасе на стадионе «Спортинг Парк». Хозяева поля впервые с 1957 проиграли канадцам в домашней встрече.
В 2026 году чемпионат мира будет проведен на территории США, Канады и Мексики.
США – Канада – 1:2 (0:1)
Голы: Де ла Торре, (66) – Шаффелберг, (17), Дэвид, (58)
События матча
45’ +21
ГОЛ ! Мяч забил Лука де ла Торре (США).
45’ +13
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Шаффельбург (Канада).
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