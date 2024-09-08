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Лига наций
08 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:39
322
0

Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Украине не превосходила в классе Албанию»

Бывший игрок сборной Украины оценил неудачный старт подопечных Реброва

08 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:39
322
0
Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Украине не превосходила в классе Албанию»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый капитан в истории национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий эксклюзивно для Sport.ua дал оценку подопечным Сергея Реброва в поединке 1-го тура Лиги наций в Праге против команды Албании (1:2):

«Говорят: покажи мне свою полузащиту, и я предскажу, чего стоит твоя команда. Так вот, средняя линия украинцев откровенно разочаровала. Выпадал Судаков, не успевал за ходом событий Бражко, не хватало нестандартности Цыганкову, Шапаренко, хотя именно от них ждали обострений.

Неудивительно, что при такой монотонности в средней линии гости легко успевали перекрывать свободные зоны, а благодаря умелому отбору затем смело действовали в единоборствах. Я не заметил преимущества украинцев в классе, как предсказывали перед матчем многие эксперты.

К сожалению, не хватало и стратегической гибкости. Открыв счет, нужно было больше внимания сосредоточить на надежности тыла, было заметно, что впереди с командной игрой есть проблемы. Этого не было сделано: гости быстро выровняли положение, воспользовавшись паникой у наших ворот после розыгрыша стандартного положения.

Ну и, как вишенка на торте – второй пропущенный гол из-за отсутствия подстраховки в обороне. И могло быть еще хуже, когда вспомнить нереализованные албанцами моменты после подачи угловых.

Наши футболисты уже приучили своих болельщиков, что начинают плохо, а затем пытаются титаническими усилиями исправить ситуацию. На недавнем Евро-2024 это не удалось. Повезет ли в Лиге наций? Теперь подопечным Сергея Реброва нельзя проигрывать чехам. Иначе им сложно будет избежать понижения в классе».

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Юрий Шелепницкий Лига наций Сергей Ребров сборная Албании по футболу Украина - Албания сборная Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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